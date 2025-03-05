登山客高雄鳴海山遇鼬獾追咬 農業局：已2鼬獾屍體驗出狂犬病
台中的張姓女子及友人2日中午12時許，在高雄茂林區鳴海山登山時，突然遭到從樹洞跑出來的1之鼬獾追逐、攻擊，鼬獾甚至咬住其中一人的褲管，幸好沒有造成受傷。農業局說，今年桃源區2隻鼬獾屍體驗出狂犬病陽性，農業局已加強周邊犬貓注射狂犬病疫苗防範，呼籲民眾不要接觸、獵捕與飼養鼬獾，如發現動物屍體，也不要碰觸。
張姓女子是在茂林區鳴海山的桑名遺址、網子山東北峰叉路之前遇到鼬獾。張女說「從樹洞出現鼬獾跑出來追我們，非常兇狠咬住不放，還好只是咬到褲管」，鼬獾最後逃跑、消失無蹤；此行程未帶寵物上山，人員均無被鼬獾咬傷，鼬獾也沒有受傷。
高市農業局說，目前針對路倒動物屍體部分，相關檢體皆送至農業部獸醫研究所檢驗狂犬病。前年到去年共送驗22隻動物屍體，其中鼬獾有3例，檢驗結果全部為陰性。今年至3月共有2隻鼬獾、1隻蝙蝠送驗，其中桃源區2隻鼬獾屍體驗出狂犬病陽性，農業局已加強周邊犬貓注射狂犬病疫苗防範。
高市動物保護處說，山區是野生動物棲息地，進入山區最好穿高筒鞋、手拿登山杖等護身器具，如有鼬獾接近，請冷靜迴避，目前臺灣狂犬病最大威脅是「鼬獾」，如被咬傷請儘速就醫評估，不要接觸、獵捕與飼養鼬獾或其他野生動物，如發現動物屍體也不要碰觸，請撥打1999通報農業局派人處理。
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