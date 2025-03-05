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台積電高雄5座晶圓廠區環評全過關 環團：不意外
高市府環保局今天召開台積電P4、P5廠「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」環評大會，審查結果通過，將高雄5廠區環評送環境部進行環評。環團發出聯合聲明，對環評通過的結果不感意外，呼籲台積電積極回應再生能源、淨零路徑、生態公園承諾及降低空污與強化監測4大訴求。
此案2月13日專案小組第2次初審會議建議通過環評審查，無須進入二階環評，環評大會今天根據上次專案小組建議及環評說明書進行審查，經環委討論過，結論通過環評。
台積電在楠梓5座廠區開發面積達90.05公頃，用電量加總後，年用電將達92億度，約占高雄市總用電量30%、住宅用電約1.5倍（147%），溫室氣體淨排放量將高達390.29萬噸二氧化碳當量（Mt/CO2e），躍居為高雄碳排放量第2名的廠家。
地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟等環團呼籲，高雄全力半導體發展，然而水、電、空、廢、毒等環境成本更值得關注。
環團表示，對環評通過的結果不感意外，但5座廠房整體開發面積已達90.05公頃，遠超過園區開發30公頃的門檻，理應提送中央主管機關環境部進行環境影響評估。然而，目前審查方式卻以切割成三個個別開發案的方式進行，使整體環境與社會影響無法被全面評估。
台積電P1至P5廠房已報編為「高雄科學園區第三園區」，環團也要求國科會南部科學園區管理局應盡速就整體開發範圍，提送環境部審查，確保完整評估區域污染、資源調配及累積性環境影響。
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