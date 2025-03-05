南迴婦女福音 大武衛生所名醫駐診看婦科

台東南迴婦女看診福利再升級，大武衛生所昨起增設婦產科專科門診服務，並由醫學中心義大醫療財團法人義大醫院婦產部長郭富珍醫師駐診。目前衛生所在縣府努力下，已有高醫及義醫團隊提供多項專科門診，猶如醫院。婦女開心表示，「婦痛不用再忍耐了」。

衛生局長孫國平表示，南迴地區醫療服務逐步強化，大武衛生所不僅提供多項專科門診服務，如今，義大醫院婦產科專科門診服務正式加入，合作推動南迴線婦女健康照護服務，尤其郭富珍醫師擁有深厚的婦產科臨床經驗，並在學術界也有卓越的成就，能為當地南迴4鄉提供更完善的醫療保障。

南迴線地區幅員遼闊，居民就醫不便，2019年大武衛生所改建並升級為「南迴線緊急醫療照護中心」後，接連與高醫合作，開設包括骨科、小兒科、心臟內科、肝膽胰內科、腸胃內科、腎臟內科、精神科、乳房外科、復健科、眼科等門診服務，醫療服務品質大躍進。

南迴婦女期待已久的婦科門診，昨天也正式進駐衛生所開診，並邀請義大醫院郭富珍於每月第一周星期二親自駐診。同時他先生也是高雄醫學大學附設中和紀念醫院的腸胃科吳登強醫師，也一起到衛生所支援專科門診，為當地居民提供專業的醫療健康照護。