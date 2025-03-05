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鼓山海洋廚房 居民憂人潮

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄鼓山魚市場已正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修。記者王勇超／攝影
高雄鼓山魚市場已正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修。記者王勇超／攝影

有「全台最美魚市場」之稱的鼓山魚市場由國揚漢來集團接手並命名為「鼓山新濱町海洋廚房」，預計22日開幕，廠商預告東京台場BBQ名店等15家餐飲進駐，居民擔心開幕爆紅，遊客帶來垃圾、影響停車；議員呼籲市府應提前做好導引。

高市交通局回應，新濱町海洋廚房場域內有31格汽車停車位，周邊另有鼓山國小地下停車場等13處停車場，計650格車位，大眾運輸工具有捷運、輕軌、公車，也將增1處公共腳踏車站點。

鼓山魚市場去年9月二度暫停營業，改由橫跨飯店、百貨、地產的國揚漢來集團接手。營運單位引進台場BBQ「JAPAN燒烤」、東京人氣咖哩飯品牌日乃屋及北海道札幌機場名店一幻拉麵等15家知名餐飲品牌。

佑神公司總經理南野雄介說，本著對地方的回饋參與本案，期盼能為鼓山旗津一帶的國內外觀光人潮互相引流，兼顧人文、地方特色及商業等多面向發展。

維生里長陳貞文說，居民期待新團隊能成功接手，但擔心遊客製造垃圾、人潮多會影響生活品質。

市議員蔡金晏說，哈瑪星單行道多，開幕當天可能會吸引不少遊客，交通動線、應事先做準備。

海洋局說，將請營運單位每日定時維護環境整潔，並規畫戶外特色造景，結合美食及海景，帶動哈瑪星地區觀光效益。

廚房 議員 車位

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