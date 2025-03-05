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農會改選 高雄內門當權派勝 遭疑不公

聯合報／ 記者徐白櫻潘奕言尤聰光／連線報導
高雄內門區農會昨開理監事會議，高菊蓮順利獲聘擔任農會總幹事。記者徐白櫻／攝影
高雄內門區農會昨開理監事會議，高菊蓮順利獲聘擔任農會總幹事。記者徐白櫻／攝影

高雄基層農會改選唯一有競爭的內門區農會昨開理監事會議，大批警力到場警戒，挑戰派質疑會員名冊審核不嚴謹等問題，但最後當權派仍挾席次優勢獲勝；另，屏東南州地區農會、台東成功鎮農會現任總幹事皆未獲續聘，經營權之爭將延續。

內門農會總幹事洪輝煌轉爭取理事長，掌握5席理事、2席監事，前內門鄉長黃萬來等挑戰派僅掌握4席理事、1席監事；挑戰派質疑，洪輝煌從總幹事轉爭取理事長、秘書高菊蓮參與總幹事遴聘，團隊未迴避利益，另質疑選前可輕鬆掌握會員名冊，「球員兼裁判」，對挑戰者不公平。

投票結果洪輝煌勝出，蘇文能當選常務監事、高菊蓮獲聘總幹事。高菊蓮感謝農民支持，洪輝煌則低調不多談，強調選舉結束，雙方已握手言和。

南州地區農會當權派與挑戰派理事席次4比4，最後1席採抽籤，結果挑戰派抽到，總幹事黃俐甄雖為績優總幹事，因票數輸給對手，昨未獲續聘。縣府農業處表示，暫由會務主任代理總幹事，績優總幹事有60天說服期，若60天後沒有獲聘，將依法重新公告遴聘。

黃俐甄的父親黃瑞吉為中華民國農會理事長，胞弟黃盈裕曾任2任南州鄉長。地方盛傳，黃俐甄將出馬競選下屆南州鄉長，黃未回應。

此外，成功鎮農會挑戰派理事占優勢，現任總幹事張恭銘也未獲續聘。

內門 農會 鄉長

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