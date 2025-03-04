洪長享回任金門縣牙醫師公會理事長 陳時中跨海力挺

金門縣牙醫師公會日前舉辦「第8屆第1次會員大會」，並進行理事長交接儀式，在行政院政務委員陳時中及中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁的見證下，完成印信交接，由洪長享再次回任理事長，他也趁機表示，希望中央與全聯會長官，能對離島醫療業務有更多深入的協助。

此次大會於金湖餐廳舉行，金門地區牙醫師會員踴躍出席，曾擔任第3、4屆，此次再次「回任」理事長的洪長享感謝會員們的支持，強調擔任理事長不僅是榮譽，更是一份責任。他指出，金門牙醫人數雖不多，卻肩負當地居民的口腔健康照護，希望透過公會平台凝聚會員，共同推動牙醫發展，也期盼中央與全聯會能加強對離島醫療的支援。

政委陳時中指出，他到金門的次數不多，但每次造訪都能感受到金門人的熱情與重感情的一面，他說，此次來金門有去參觀多個景點，發現金門其實風光越來越好 ，整個地方建設、閩南風建築、在地的遺跡，也帶給他滿滿回憶。

陳時中提及，台灣醫療持續進步，民眾也開始重視醫療平權，但金門與其他的離島偏鄉仍有醫療不足，醫療效率、效能遠不如本島的問題。不過他強調眾人健康是無價，所以金門的醫療平權，需要仰賴大家一起來努力。