2025年全國原住民族運動會 高雄桃源區美蘭部落引燃聖火

2025年全國原住民族運動會聖火今在高雄桃源區美蘭部落美瓏社祭儀場舉行取母火引燃儀式，耆老祝福加持下，族人循傳統鑽木取火，分別以人文之火和自然之火2支火把共同點燃聖火，並宣告全國傳遞聖火正式起跑。

儀式由獨有的拉阿魯哇族貝神舞象徵族群文化火源，融合布農族建山部落一年四季不滅之火，正式引燃聖火，原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、體育署副署長洪志昌及高市府秘書長郭添貴、運發局長侯尊堯、原民會主委阿布斯及市議員高忠德、王義雄、陳幸富、范織欽、白喬茵等現場見證火炬緩緩燃起。

郭添貴表示，全原運母火取自桃源全年不滅「自然之火」和拉阿魯哇族貝神祭文化火源，在原鄉部落拉阿魯哇及布農族兩族群族耆老的祈福下引燃，賽會將提供最好競賽場館及完善後勤支援，祈祝每位選手締造佳績。

運發局表示，3月10日起將進行為期8天的聖火環台傳遞，以逆時鐘方向自屏東沿東部環台回到高雄，同步巡迴外島地區，21日開幕典禮上，點燃高雄巨蛋體育館聖火台，賽事隨即展開。

運發局說，全原運是全國原住民族運動員競技最高殿堂，為提升全原運動員競技運動水準，將提供高水準競技舞台，發掘未來能參與國際運動比賽的選手，結合美食音樂打造原民祭，在衛武營都會公園舉行「TAKAO為我贏」嘉年華會，逾120攤特色市集，以及原味烤豬派對、原住民歌手、樂團演出。