快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年全國原住民族運動會 高雄桃源區美蘭部落引燃聖火

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
與會來賓共同邀請全國民眾到高雄參加114年全原運，為選手加油。圖／運發局提供
與會來賓共同邀請全國民眾到高雄參加114年全原運，為選手加油。圖／運發局提供

2025年全國原住民族運動聖火今在高雄桃源區美蘭部落美瓏社祭儀場舉行取母火引燃儀式，耆老祝福加持下，族人循傳統鑽木取火，分別以人文之火和自然之火2支火把共同點燃聖火，並宣告全國傳遞聖火正式起跑。

儀式由獨有的拉阿魯哇族貝神舞象徵族群文化火源，融合布農族建山部落一年四季不滅之火，正式引燃聖火，原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、體育署副署長洪志昌及高市府秘書長郭添貴、運發局長侯尊堯、原民會主委阿布斯及市議員高忠德、王義雄、陳幸富、范織欽、白喬茵等現場見證火炬緩緩燃起。

郭添貴表示，全原運母火取自桃源全年不滅「自然之火」和拉阿魯哇族貝神祭文化火源，在原鄉部落拉阿魯哇及布農族兩族群族耆老的祈福下引燃，賽會將提供最好競賽場館及完善後勤支援，祈祝每位選手締造佳績。

運發局表示，3月10日起將進行為期8天的聖火環台傳遞，以逆時鐘方向自屏東沿東部環台回到高雄，同步巡迴外島地區，21日開幕典禮上，點燃高雄巨蛋體育館聖火台，賽事隨即展開。

運發局說，全原運是全國原住民族運動員競技最高殿堂，為提升全原運動員競技運動水準，將提供高水準競技舞台，發掘未來能參與國際運動比賽的選手，結合美食音樂打造原民祭，在衛武營都會公園舉行「TAKAO為我贏」嘉年華會，逾120攤特色市集，以及原味烤豬派對、原住民歌手、樂團演出。

另外，19至24日賽事期間，民眾可至高雄市27個競賽場地為選手加油，結合賽會場域，還推出8條「雄原味運動觀光遊程」，看運動賽事也規畫一趟高雄小旅行。

高雄獨有的拉阿魯哇族人以鑽木取火將母火緩緩燃起。圖／運發局提供
高雄獨有的拉阿魯哇族人以鑽木取火將母火緩緩燃起。圖／運發局提供
拉阿魯哇族的「人文之火」，融合布農族建山部落一年四季不滅的「自然之火」，兩支火把正式引燃114年全原運母火。圖／運發局提供
拉阿魯哇族的「人文之火」，融合布農族建山部落一年四季不滅的「自然之火」，兩支火把正式引燃114年全原運母火。圖／運發局提供
中央原民會谷縱‧喀勒芳安副主委、體育署洪志昌副署長、高雄市政府秘書長郭添貴等來賓共舉火把，宣告正式展開聖火全台傳遞。圖／運發局提供
中央原民會谷縱‧喀勒芳安副主委、體育署洪志昌副署長、高雄市政府秘書長郭添貴等來賓共舉火把，宣告正式展開聖火全台傳遞。圖／運發局提供
高雄獨有的拉阿魯哇族人以鑽木取火將母火緩緩燃起。圖／運發局提供
高雄獨有的拉阿魯哇族人以鑽木取火將母火緩緩燃起。圖／運發局提供
與會來賓共同邀請全國民眾到高雄參加114年全原運，為選手加油。圖／運發局提供
與會來賓共同邀請全國民眾到高雄參加114年全原運，為選手加油。圖／運發局提供
左起高雄市議員高忠德、范織欽、白喬茵、王義雄、陳幸富出席活動支持今日的聖火引燃儀式。圖／運發局提供
左起高雄市議員高忠德、范織欽、白喬茵、王義雄、陳幸富出席活動支持今日的聖火引燃儀式。圖／運發局提供

原住民族 聖火 運動

延伸閱讀

影／高雄恐怖拖板車輾過自小客 2人摔出車外1人慘死

國道1號高雄末端車禍…轎車被撞右側全凹陷 5傷分送4醫院搶救1男子不治

國道1號高雄端拖板車追撞小車 2拋飛車外1無呼吸心跳

立委報喜！高雄小港機場下月復飛大陸重慶、韓國濟州島

相關新聞

2025年全國原住民族運動會 高雄桃源區美蘭部落引燃聖火

2025年全國原住民族運動會聖火今在高雄桃源區美蘭部落美瓏社祭儀場舉行取母火引燃儀式，耆老祝福加持下，族人循傳統鑽木取火...

金、馬海漂垃圾解方？立委陳玉珍：授權地方政府推「物歸原主」

針對金門、馬祖海漂垃圾問題，金門籍立委陳玉珍表示，2017年兩岸曾有「垃圾歸還儀式」，當時金門整理大量塑膠浮桶，成功運回...

洪長享回任金門縣牙醫師公會理事長 陳時中跨海力挺

金門縣牙醫師公會日前舉辦「第8屆第1次會員大會」，並進行理事長交接儀式，在行政院政務委員陳時中及中華民國牙醫師公會全國聯...

鄉代罷免、農會改選 屏東南州鄉長選舉提前傳出煙硝味

屏東縣南州鄉4月19日將進行鄉代會主席葉俊緯及代表湯智雄的罷免投票，加上南州區農會總幹事黃俐甄在理監事改選後未獲續聘，地...

日本大學生隨團表演愛上台灣 拍日文影片介紹屏東潮州

屏東縣潮州鎮近年發展迅速，不但是全縣少數人口維持不墜的鄉鎮市，也積極發展觀光，其中潮州日式歷史文化園區一年有近30萬人次...

高美館30年戶外裝置藝術遭破壞修復難 網友痛批：超沒品

高雄美術館園區逾30年的戶外裝置藝術「沒有對話！？對立！？」被發現遭不明人士塗鴉破壞，網友痛批沒公德心、超沒水準，館方初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。