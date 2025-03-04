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金、馬海漂垃圾解方？立委陳玉珍：授權地方政府推「物歸原主」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海漂垃圾現在最大宗的是保麗龍與塑膠浮桶，且數量源源不絕，很難完全清理，圖為復國墩的海岸線上。圖／洪清漳提供
金門海漂垃圾現在最大宗的是保麗龍與塑膠浮桶，且數量源源不絕，很難完全清理，圖為復國墩的海岸線上。圖／洪清漳提供

針對金門馬祖海漂垃圾問題，金門籍立委陳玉珍表示，2017年兩岸曾有「垃圾歸還儀式」，當時金門整理大量塑膠浮桶，成功運回廈門，她認為，這是目前最可行的解決方案，應重新推動回運機制。

陳玉珍指出，根據國際公約垃圾不得出口，但若以「海漂物」的名義物歸原主，應較不會引起爭議，也能避免金門與馬祖負擔過重。「我們先前曾打包垃圾送回去，大陸也接受了，這條路是可行的。」她說。

由於目前兩岸缺乏正式溝通管道，陳玉珍建議應授權地方政府處理，「大兩岸無法溝通，就讓小兩岸來做。」她認為，金門與廈門仍保持一定程度互動，若能由金門縣政府直接與廈門對接，推動海漂垃圾回運，將更具可行性。

「金門可以出動人力整理、打包，再用『歸還』的方式送回去，這不是垃圾，而是海漂物。」她強調，這樣的做法既合乎邏輯，也能減輕金門的環境負擔。

陳玉珍指出，這些垃圾之所以大量流入金門，主要與中國福建沿海的養殖業有關，因此根本解方應是中國加強源頭管理，「垃圾在進入海洋洋流時，大陸就應該攔截，而不是等它漂來金門。」

記者詢問陳玉珍是否曾向大陸方面反映此問題時，陳玉珍坦言，過去與大陸的對話主要涉及觀光與2026年即將啟用的翔安機場等民生議題，「因為縣府從來沒跟我提過這件事，所以我也沒特別向大陸講。」

針對金門、馬祖海漂垃圾問題，金門籍立委陳玉珍建議應授權地方政府處理，「大兩岸無法溝通，就讓小兩岸來做」圖／本報資料相片
針對金門、馬祖海漂垃圾問題，金門籍立委陳玉珍建議應授權地方政府處理，「大兩岸無法溝通，就讓小兩岸來做」圖／本報資料相片

金門 陳玉珍 馬祖

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