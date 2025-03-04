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連江縣社區整合式健檢開跑 新增2癌症篩檢

中央社／ 連江縣4日電

連江縣社區整合式健檢今起至19日舉行，提供縣內30歲以上設籍民眾免費檢查。今年新增肝腫瘤標記等2項癌症篩檢，盼能透過早期發現健康問題，大幅降低疾病風險。

連江縣政府衛生福利局新聞資料指出，社區整合性健檢每年舉辦1次，對象為設籍連江縣並年滿30歲以上民眾，免費參加。篩檢項目除基本檢查外，並涵蓋多項重要健康指標，如血液、血脂肪、肝功能、癌症腫瘤等，由衛福局與醫護人員巡迴各鄉檢查，今年共計11場次。

連江縣長王忠銘今天前往南竿鄉整合式健檢現場訪視，並向中央社記者說，社區整合式健檢對民眾而言非常有意義，且並非著重治療，而是前端的預防工作。

衛福局長陳美金告訴中央社記者，整合性健檢已執行多年，項目每年皆會調整，今年新增檢查包括50歲以上CA199腫瘤標記、60歲以上男性PSA前列腺特異抗原檢測，皆是全國唯一。除透過健檢提醒民眾預防疾病發生外，後續也會由醫師依報告結果追蹤民眾健康狀況。

衛福局透過新聞資料補充，除上述檢查外，另提供女性子宮頸抹片檢查，及45至69歲的乳房X光攝影檢查等，以提升對癌症的早期偵測能力。

根據衛福局統計，113年全縣共3015人參與整合式健檢，檢查異常比率最高為血脂，達63.1%。其餘高異常比率包括大腸癌篩檢、肝功能異常、血糖異常、腎功能異常等。

健檢 癌症 腫瘤

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