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鄉代罷免、農會改選 屏東南州鄉長選舉提前傳出煙硝味

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
南州鄉長劉美吟。圖／取自劉美吟臉書
南州鄉長劉美吟。圖／取自劉美吟臉書

屏東縣南州鄉4月19日將進行鄉代會主席葉俊緯及代表湯智雄的罷免投票，加上南州區農會總幹事黃俐甄在理監事改選後未獲續聘，地方上已盛傳葉及黃兩人將投入明年的南州鄉長選舉，加上現任鄉長劉美吟要尋求連任，鄉長選戰提前傳出煙硝味。

南州鄉公所與代表會所會不合，11名代表分為兩派，去年因刪減預算鬧得不可開交，竟演變為相互提罷免。代表主席葉俊緯及鄉代湯智雄都被民眾提案罷免，兩案最後均成立，合併於4月19日投票

目前地方上已傳出葉俊緯將在罷免投票前辭去主席職務，對此說法葉未置可否，只表示未來會以新聞稿來說明。此外地方也傳出葉辭去主席，是為了2026年出馬選鄉長，對此葉表示，現在會先專心處理罷免案，也希望謠言止於智者。

除了鄉代會，屏東縣南州區農會也不平靜，日前理監事改選十分激烈，不但選前有會員代表被檢方查出賄選，選舉過程9席理事中，當權派與挑戰派都拿到相同的4比4，最後關鍵一席同票數，抽籤後由挑戰派抽到，讓當權派扼腕。

因票數輸給對手，總幹事黃俐甄儘管為績優總幹事，仍未獲聘。縣府農業處表示，目前南州區農會是由會務主任代理，績優總幹事有60天的說服期，要去說服理事，若60天後沒有獲聘，將依法重新公告遴聘總幹事。

南州地方傳出黃俐甄未獲聘總幹事，將出馬競選下屆南州鄉長，記者致電黃並未接電話。黃俐甄的父親黃瑞吉為現任中華民國農會理事長，其胞弟黃盈裕曾任2任南州鄉長，現為屏東縣議員，家族在南州一帶及農會系統都頗具影響力。

現任南州鄉長劉美吟為第一任，明年勢必會尋求連任，如今鄉代會及農會政治板塊出現變動，地方傳出葉俊緯及黃俐甄有意角逐鄉長寶座的說法，鄉長選戰已提前開跑。

前南州區農會總幹事黃俐甄。圖／取自黃俐甄臉書
前南州區農會總幹事黃俐甄。圖／取自黃俐甄臉書
南州鄉代會主席葉俊緯。圖／取自葉俊緯臉書
南州鄉代會主席葉俊緯。圖／取自葉俊緯臉書

屏東縣 農會 鄉長

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