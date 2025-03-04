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日本大學生隨團表演愛上台灣 拍日文影片介紹屏東潮州

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
日本大學生野原虎太郎（左）拍攝潮州日本行銷影片，深度體驗潮州在地生活。圖／潮州鎮公所提供
日本大學生野原虎太郎（左）拍攝潮州日本行銷影片，深度體驗潮州在地生活。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮近年發展迅速，不但是全縣少數人口維持不墜的鄉鎮市，也積極發展觀光，其中潮州日式歷史文化園區一年有近30萬人次參觀。為了吸引更多日本遊客到潮州，公所邀請日本大學生拍攝日文觀光影片，希望更多國際遊客認識潮州。

這次參與拍攝的日本大學生野原虎太郎來自茨城縣水戶市，2023年高中時曾隨行進樂隊團體到台灣表演，對台灣文化很感興趣。二月時他到潮州拍攝，在公所帶領下觀摩明華園戲劇團表演、了解當地傳統手作藤椅、遊覽鎮內觀光景點，深度體驗潮州在地生活。

影片中細數潮州有300年歷史，其中潮州日式歷史文化園區、建基老街仍保留許多日本時代的建築，潮州圓環周圍也有許多美食，還可以騎著Youbike悠閒地逛綠色隧道，及三山國王廟、福安宮、朝林宮等宮廟。潮州也是台灣三大傳統劇團發源地，在屏東戲曲館可深度體驗。

野原虎太郎說，很榮幸能親身體驗潮州鎮當地的活力，這個城鎮充滿了居民的笑容，也有許多值得一遊的景點。印象最深的是在綠色隧道騎自行車的暢快感，及木瓜牛奶的美味，整趟旅程收穫滿滿，非常充實，感謝潮州的大家。

潮州鎮長周品全說，日式文化園區也有不少日本遊客特地前來參觀，隨著國際遊客的增加，公所邀請日本大學生前來體驗並拍攝日文觀光短片，讓更多日本人認識潮州之美。

公所去年就開設中、英、日文的Instagram、Threads及X等社群媒體平台，推廣潮州觀光，經一年的靜態宣傳，現在開始要動態連結。月底水戶市長高橋靖將率水戶行進樂團BlueStone，到潮州三山國王廟演出，希望台日雙方有更多互動，也帶動更多日本人到潮州觀光。

114年度潮州日本行銷影片：https://www.youtube.com/watch?v=ZILFtC5tWhs&t=19s

日本大學生野原虎太郎（左）拍攝潮州日本行銷影片，與潮州鎮長周品全合影。圖／潮州鎮公所提供
日本大學生野原虎太郎（左）拍攝潮州日本行銷影片，與潮州鎮長周品全合影。圖／潮州鎮公所提供
日本大學生野原虎太郎拍攝潮州日本行銷影片，了解當地傳統手作藤椅。圖／潮州鎮公所提供
日本大學生野原虎太郎拍攝潮州日本行銷影片，了解當地傳統手作藤椅。圖／潮州鎮公所提供
日本大學生野原虎太郎拍攝潮州日本行銷影片，了解當地傳統手作藤椅。圖／潮州鎮公所提供
日本大學生野原虎太郎拍攝潮州日本行銷影片，了解當地傳統手作藤椅。圖／潮州鎮公所提供

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