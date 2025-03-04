照護偏鄉婦女 南迴線大武鄉衛生所增婦產科門診

提升南迴達仁鄉、大武鄉、金峰鄉及太麻里鄉婦女健康照護，台東縣衛生局挹注醫療資源，今天起大武鄉衛生所增設婦產科門診服務，邀請義大醫院婦產部長郭富珍於每月駐診1次。

南迴地區幅員遼闊，居民就醫不便，婦產科醫療資源更是匱乏，造成許多婦女因交通不便或經濟壓力而延誤就醫時機，甚而影響健康。台東縣衛生局長孫國平透過新聞稿表示，在縣府、衛生局、衛生所與高醫團隊合作下，南迴地區醫療服務已逐步強化，並提供多項專科門診服務。

義大醫院婦產科專科門診服務正式加入，合作推動南迴線婦女健康照護服務，每月第一週星期二由醫師郭富珍駐診，期望能為當地婦女提供更完善的醫療保障。

大武鄉衛生所主任陳金蘭表示，衛生所與高醫團隊及義大醫院合作，提供了包括骨科、小兒科、心臟內科、肝膽胰內科、腸胃內科、腎臟內科、精神科、乳房外科、復健科、眼科及婦產科等門診服務，作為南迴線重要的醫療據點，大武鄉衛生所肩負者守護當地居民健康的重要使命，並將不斷努力提升醫療服務品質。