委外廠商工人亂丟三角錐 高市公園處：罰6000元

高雄市工務局公園處委外廠商員工今天在道路車道修剪灌木時，突然情緒失控丟擲三角錐，險些砸到經過車輛。公園處表示，已要求廠商加強教育訓練，並依契約規定罰款6000元。

有網友在社群平台Threads發布影片指出，一名在路邊修剪灌木的工人，突然拿三角錐往前方丟擲，差點砸到經過車輛，痛批工人「你知道你的隨便，可能會造成交通事故嗎？」要求市政府加強約束工人行為。

據了解，這名工人疑似不滿在修剪灌木時，有車輛變換車道時太過靠近，一時情緒失控，才會朝前方丟擲三角錐，但未針對特定車輛。

對此，高雄市工務局公園處主任秘書陳錦宏表示，丟擲交通錐的男子是委外廠商員工，不當行為已嚴重影響行車安全，已告誡廠商改進並加強員工教育訓練，並因違反契約規定，依規定罰款新台幣6000元。