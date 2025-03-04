高美館30年戶外裝置藝術遭破壞修復難 網友痛批：超沒品

高雄美術館園區逾30年的戶外裝置藝術「沒有對話！？對立！？」被發現遭不明人士塗鴉破壞，網友痛批沒公德心、超沒水準，館方初判應是拿石塊鑿劃，找來修復師察看，判斷只能基本清理，無法完全去除痕跡，未來修復恐有難度。

高美館指出，這座戶外藝術品由德國藝術家渥夫・施珮滿(Ulf Strippelmann)所創作，藉由花崗岩及鋼鐵的結合與對比，以抽象形式，呈現科技發展快速導致與自然疏離的問題，從美術館園區開立以來超過30年，承載著高雄人與訪客的文化記憶。

不料館方近來獲報鋼鐵立片遭人塗鴉破壞，除了被割劃不明圖案，還疑似署名「陳聖X」，聯繫正修科大修護中心講師李孟懇檢查破損程度，初步判斷恐無法完全去除塗鴉痕。李孟懇說，目前只能進行基本清理，用刷子掃去表面粉塵，再用棉花棒少量沾水清理，避免留下水漬。

受損照片PO上網後，網友紛紛痛罵「太沒品了吧」、「超級沒素養的」、「有夠沒水準，誰畫手爛掉」、「惡劣至極 強力譴責」、「太誇張了，做這麼丟臉的事」、「有夠沒文化，陳聖出來面對」。