警力戒護下 高雄內門農會新科總幹事高菊蓮上任

高雄市唯一有競爭的內門區農會今日召開理監事會議，大批員警到場維持秩序，外場挑戰派提出會員名冊審核有疑慮及未利益迴避等問題，但最後內場當權派仍挾席次優勢拿下總幹事、理事長及常務監事，原經營團隊繼續帶領內門農會。

各地農會選舉進入尾聲，內門農會65人爭取45席會員代表，兩組人馬競爭激烈，開票結果為內場派26席、外場派19席。上月底爆發賄選疑雲，遭檢調搜索，多人涉案交保。

內門農會今天上午召開理事及監事會議，選舉理事長及常務監事、聘任總幹事。原農會總幹事洪輝煌屆齡退休，此次轉爭取理事長，掌握五席理事、兩席監事，前內門鄉長黃萬來為首的外場挑戰派僅掌握四席理事、一席監事。

警方不敢大意，逾10名員警到場維持秩序。改選過程中，黃萬來質疑，洪輝煌從總幹事轉爭取理事長、秘書高菊蓮參與總幹事遴聘，團隊未迴避利益；另質疑選前可輕鬆掌握會員名冊、資料查核不實，「球員兼裁判」，對挑戰者不公平。