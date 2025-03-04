影／台灣最美魚市更名鼓山新濱町海洋廚房 3/22重新開幕

「全台最美魚市場」鼓山魚市場由國揚漢來集團接手並命名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在裝修，預計3月22日開幕，將有日乃屋咖哩、東京台場BBQ、一幻拉麵等15家餐飲進駐，網友說「根本把美食街搬過來」。居民說，擔心重演去年開幕爆紅，遊客帶來垃圾、影響停車。民代說，市府應提前做好導引，避免人潮影響居民生活。

高雄鼓山魚市場曾被網友讚為「台灣最美魚市場」，去年9月起二度暫停營業後，由橫跨飯店、百貨、地產的國揚漢來集團接手，正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」。

主導商場規劃、招商及營運的佑神公司說，共有15家餐飲品牌進駐新濱町海洋廚房，包括東京台場BBQ首次登陸海外的品牌「JAPAN燒烤」，另有全台首家來自東京的人氣咖哩飯品牌日本日乃屋咖哩、南部獨家來自北海道札幌機場排隊名店北海道えびそば一幻拉麵等。

佑神公司代表人南野雄介總經理說，本著對地方的回饋參與本案，期盼新濱町海洋廚房的營運，能為鼓山旗津一帶高流量的國內外觀光人潮互相引流，注入新的活力，活化地方發展動能，兼顧人文、地方特色及商業等多面向發展，預定3月22日周六正式開幕。

記者直擊，鼓山新濱町海洋廚房目前被印有「HANSHIN」的紅龍柱包圍，並貼上「場域整修中 禁止進入」的公告；建物內有工班忙碌裝修，從半開的大門可以看到部分進駐店家的招牌。

當地維生里長陳貞文說，地方上的居民期待新的經營團隊接手後，能夠經營成功，但也擔心遊客會製造垃圾、人潮多會影響居民的生活品質，希望市府相關單位能提早設法因應。

市議員蔡金晏說，哈瑪星很多單行道，鼓山新濱町海洋廚房開幕後可能會吸引許多外地遊客慕名而來，如果遊客開車繞來繞去，對環境、安全都不好，也可能敗興而歸，市府對於交通動線、停車位置，應事先做好準備。

市議員簡煥宗說，鼓山魚市場周邊有民間停車場，遊客停車後走一小段路就可抵達，也可順道欣賞當地的彩色屋，但仍希望市府能提早做好對觀光客的指引，開幕當天也要觀察人潮、車流狀況，再來做適當的調整。