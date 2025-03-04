金馬澎聯盟力推離島基本法 立法院長韓國瑜表態支持

金馬澎聯盟於日前拜會立法院長韓國瑜，爭取支持「離島基本法」儘速排入議程，盼早日完成立法程序，確保離島居民的權益與發展，此次拜訪由理事長黃獻平、副理事長林金官、俞東美，及顧問前科技部次長陳德新等人共同出席，祖籍金門立委張智倫陪同。韓國瑜在會中承諾將全力支持該法案的推動，強調應給予離島居民更完善的制度保障。

黃獻平表示，「離島基本法」草案已由金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生、澎湖立委楊曜等17名立委連署提案，並已完成立法院一讀程序。，法案主要依據憲法增修條文第10條第12項「對於澎湖、金門、馬祖地區人民亦同」，然而，儘管憲法已明定應給予離島居民保障，相較於2005年制定的「原住民族基本法」及2010年通過的「客家基本法》」，離島至今尚未有專門法制，導致相關權益缺乏明確保障。

黃獻平也說，目前適用於離島地區的法律僅有「離島建設條例」，但該條例主要聚焦於經濟開發，對於文化、教育、醫療、社會福利等面向的保障較為不足。經過20多年的施行，地方人士認為離島發展需求已遠超過單純的經濟建設，亟需更全面的法律規範。

離島基本法的草案共有23條，重點涵蓋教育、醫療、文化與環境保護，該法將涵蓋多個關鍵領域，包括：財政支持～要求中央政府編列專項預算，積極扶持離島發展，以縮小城鄉差距。教育資源～改善離島學習環境，減少教育落差，確保師資與教材充足。醫療保障～增設醫療機構、提升遠距醫療技術，確保離島居民能獲得即時救治。文化與語言保護～成立專責機構，推動離島地方語言認證及文化保存，讓傳統文化得以延續。土地與歷史記憶～恢復部分傳統地名，並針對戰地政務時期沒收的土地制定返還機制。

還有，經濟與就業保障～提供賦稅優惠，建立離島專屬的資金融通管道，提升經濟競爭力。至於環境與公共建設—～離島地區將設立共同管理機制，當地居民對於國家公園、生態保護區等重大建設須有參與權。此外，法案也明確規定不得在離島存放有害物質，以保障居民生活環境。