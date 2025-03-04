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高美館戶外作品遭塗鴉破壞 警局未接獲報案將查訪

中央社／ 高雄4日電

高雄市立美術館園區內德國藝術家的戶外作品近日遭人塗鴉破壞。高美館表示，已請正修科大修復中心協助，但無法完全去除痕跡。鼓山警分局表示，未接獲報案將主動查訪。

高美館園區戶外作品「對話！？對立！？」近日遭人以利器塗鴉，花崗岩與鋼鐵藝術品上留下明顯痕跡，其中也包含「陳」、「聖」等中文字體。

高美館在社群媒體臉書（Facebook）發文指出，「一次破壞，永久傷害」，此作品已有30年歷史，承載著高雄人與訪客的文化記憶。作品是德國藝術家渥夫．施珮滿（Ulf Strippelmann）創作，藉由花崗岩及鋼鐵的結合與對比，以抽象形式，呈現科技發展快速導致與自然疏離的問題。

高美館表示，已邀請正修科大修復中心講師李孟懇協助，李孟懇帶著志工進行作品修復。藝術品修復工作複雜且困難，不僅會影響作品原貌，也提升維護難度。

李孟懇在現場觀察破損痕跡後，先用刷子掃去表面粉塵，再用棉花棒少量多次沾純水細細清理，避免留下水漬。李孟懇說，這次修復只是基本清理，無法完全去除塗鴉痕跡。

高美館也提醒，到高美館看展、散步時請溫柔愛護每件作品，欣賞作品時輕輕觸摸避免破壞；如果發現有人破壞也要立即跟館方回報，希望大家一起維護這片美麗園區。

轄區高雄市政府警察局鼓山分局表示，目前尚未接獲高美館報案，將派員主動聯繫查訪，了解受損狀況。

高美館 高雄市立美術館

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