金門濃霧影響趨緩海空交通漸恢復 增開班機疏運旅客
金門2日、3日都因濃霧影響海空對外交通，小三通航線今天仍有部分航班停航，空運部分下午將再加開往台北班機1架次疏運旅客。
金門縣港務處今天上午在臉書（Facebook）發布貼文表示，金廈航線上午8時起航班暫停航駛，又在8時40分起恢復航駛；金泉航線上午8時30分泉州石井往金門水頭，與上午9時50分金門水頭往泉州石井航班停航，呼籲旅客搭船前應預先向船公司確認航班，如有疑問可洽詢金門縣港務處（082-324280）。
空運部分，今天上午截至10時30分均無班機取消，但金門機場現場仍有逾百人等待候補；金門航空站昨天下午公布今天上午增開金門往返台中班機各1架次，為疏運現場候補旅客，今天下午華信航空再增開機型為B738的班機1架次，下午2時55分從金門飛往台北。
金門2、3日受濃霧影響海空運輸，空運部分共取消31架次，昨天啟動海運疏運，搭載旅客至嘉義縣布袋港，今天也增開班機疏運旅客；小三通金泉航線、金廈航線則有數次停航、復航，2天共計停航18航次。
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