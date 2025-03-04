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高雄議員陳明澤交棒女兒 陳琳潔宣布參選下屆議員
高雄各選區有意參選下屆議員者紛紛表態，民進黨市議員陳明澤早年投入黨外運動，擔任議員23年，為替民進黨注入新血，正式宣布交棒給女兒陳琳潔。陳琳潔說，外國人常會Taiwan（台灣）、Thailand（泰國）搞不清楚，感受很深刻，台灣需要提升國際知名度，盼發揮專業，讓高雄更好。
六連霸議員陳明澤20幾歲參與政治，曾參與1994年陳定南參選台灣首屆省長、1996年彭明敏參選台灣首次總統民選、2000年陳水扁參選總統及2004年陳水扁總統競選連任。
陳明澤說，過去曾輔選余陳月瑛、余政憲及楊秋興參選縣長，建立高雄縣長達25年的綠色執政。縣市合併後，陳菊及陳其邁的大高雄市長選舉，他幾乎無役不與。
陳明澤說，他是草根出生的民進黨員，外語能力較差，女兒很獨立，6歲就敢獨自搭飛機去加拿大探親，「比我強多了」，現在到了該交棒的時候了，以後他會退居幕後，協助女兒服務選民。
「民主香火需要傳承下去！」陳明澤強調，台灣的民主與自由不是天上掉下來的，而是一代一代民主前輩流血流汗打拚的成果，未來由女兒琳潔接手，繼續推動前瞻性市政規畫及見解。
陳琳潔今年37歲，輔大會計系、英國倫敦大學公共行政碩士畢業，具備美國與台灣會計師執照，正式宣布投入明年高市議員選舉。
高雄市第 2 選區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區）有3席議員，除陳明澤外，另有民進黨黃明太及國民黨李亞築。
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