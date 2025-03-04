影／下屆高雄市長心中屬意人選？陳其邁秒回：沒有

民進黨立委林岱樺捲入司法案件後轉趨低調，但近日媒體公布民調顯示，無論是黨內互比或交叉對比，都穩居第1名，對此，高雄市長陳其邁今天被媒體問到怎麼看民調，他說，媒體民調尊重就做為參考，再追問有無心裡屬意的人選，陳其邁秒回「沒有」，由市民決定。

林岱樺疑涉詐領助理費、政治獻金案，遭檢調訊後以100萬元交保，減少公開行程，政壇評估涉貪案可能衝擊她的初選選情，但接連2份媒體做出網路民調，結果顯示林岱樺仍維持領先，未如預料受影響。

從民調數字看，綠營4位表態角逐立委互比民調，林岱樺贏過邱議瑩、賴瑞隆及許智傑，與國民黨潛在市長人選柯志恩交叉對比，領先幅度也居第1。

陳其邁今市政會議接受聯訪，被問到林岱樺民調領先怎麼看，他表示，選舉還很遠，媒體公布民調尊重就做為參考，還是專心推動市政，希望候選人多提市政願景讓高雄更好。媒體追問市長自己有心裡屬意的人選？陳其邁秒回「沒有」，由市民決定。