聽新聞
0:00 / 0:00
矽谷夏令營 改變孩子視野
孩子的暑假可以跟人不一樣，有行旅與聯合報聯合主辦《2025美國矽谷科技夏令營》，前進全球科技最前線矽谷，參訪美超微和微軟國際知名企業，拜訪矽谷新創企業家，與矽谷第一名高中機器人社團實作交流並和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊。
另也共同辦《第八屆美國金州勇士籃球營》前進世界級NBA訓練球場，接受NBA級教練指導，與NBA球員近距離接觸、見面、訓練；並安排YMCA美式野外營隊體驗，培養孩子的領導統御力。兩營隊皆安排加州兩大名校史丹佛大學和加州大學柏克萊分校巡禮和美國職棒大聯盟MLB觀賽朝聖。
《2025美國矽谷科技夏令營》，7月14日至7月29日；《第八屆美國金州勇士籃球營》，7月6日至7月20日。三月九日高雄舉辦旅程說明會，報名請洽 (02)8643-3926、8643-3543。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言