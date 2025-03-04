矽谷夏令營 改變孩子視野

孩子的暑假可以跟人不一樣，有行旅與聯合報聯合主辦《2025美國矽谷科技夏令營》，前進全球科技最前線矽谷，參訪美超微和微軟國際知名企業，拜訪矽谷新創企業家，與矽谷第一名高中機器人社團實作交流並和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊。

另也共同辦《第八屆美國金州勇士籃球營》前進世界級NBA訓練球場，接受NBA級教練指導，與NBA球員近距離接觸、見面、訓練；並安排YMCA美式野外營隊體驗，培養孩子的領導統御力。兩營隊皆安排加州兩大名校史丹佛大學和加州大學柏克萊分校巡禮和美國職棒大聯盟MLB觀賽朝聖。

《2025美國矽谷科技夏令營》，7月14日至7月29日；《第八屆美國金州勇士籃球營》，7月6日至7月20日。三月九日高雄舉辦旅程說明會，報名請洽 (02)8643-3926、8643-3543。