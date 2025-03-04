澄清湖驚見魟魚 疑是民眾放生

澄清湖是高雄地區主要水庫，近日多名遊客在園區內的九曲橋附近水域，發現魟魚在湖面、水底優游，直呼稀奇，水族業者研判屬雜交魟魚，通常是人為不養放生，在野外會繁殖。議員呼籲盡速處理外來種動物，以免造成生態危害。

自來水公司七區管理處表示，持續觀察外來種魚類是否造成影響，再研議處置。

澄清湖常被民眾放生水族，成為外來種魚類溫床，魚虎、黃冠三間、武昌魚甚至鱷魚火箭都常被民眾發現；2016年澄清湖風景區淡水館因將改建為遊客中心暨文史館，管理單位將2公尺的象魚野放至澄清湖，被外界抨擊「生態教育錯誤示範」。

遊客聚集在高雄澄清湖九曲橋旁圍觀魟魚。記者王勇超／攝影

近日有多位民眾在澄清湖散步行經九曲橋，發現魟魚游上來水面翻動身體，也有遊客拍下魟魚靠近岸邊水淺處，與武昌魚、黃冠三間一起游泳，影片被貼上網路，引發熱議，直呼澄清湖是「高雄的水族箱」。

記者循線到澄清湖九曲橋，剛抵達就聽到遊客大喊「你看，有魟魚！」，靠近查看，魟魚在水底游泳，水面反光，不太容易發現，但仍吸引遊客。遊客直呼，很少見、很稀奇。

「外來種魟魚竟棄養在澄清湖，讓人傻眼」，市議員張博洋說，部分民眾購買特殊品種動物當寵物，飼養遇到問題，就帶到野外放生，對生態造成衝擊，建議政府對特殊品種動物，要研擬追蹤機制，水公司等單位，盡速處理外來種魚類，避免繁殖，造成生態危害。

市議員張漢忠說，澄清湖是提供高雄地區用水主要水庫，若被放生魚類，水質可能會受影響。

市議員白喬茵說，礙於農業部、農業局稽查人力有限，應鼓勵檢舉野生動物私下繁殖、販賣，提供檢舉獎金，避免再出現像綠鬣蜥強勢外來種，帶來生態浩劫。

市議員邱俊憲說，水公司應加強巡查，期待提高與民間合作，多舉辦移除外來魚種活動。

自來水公司七區管理處表示，澄清湖園區是飲用水水源水質保護區，為維護環境生態及水質安全，呼籲民眾不要放生魚類。