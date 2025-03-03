快訊

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

與俄烏有關？ 川普社群預告「明晚將宣布大事」

獨／「綠光」男星寵妻女嗨玩杜拜 坐擁3房「都是她的」

來恆春和星星約會 草地觀星音樂會送「星想屏東」撲克牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
照片正中央V字型的就是畢宿星團。圖／施世治提供
照片正中央V字型的就是畢宿星團。圖／施世治提供

屏東縣政府配合恆春建城150周年推出「來恆春擁抱宇宙」，3、4月舉辦4場「在鵝鑾鼻霸佔星星」草地觀星音樂會，屏東星空大使施世治帶領悠遊星海，3月5日起線上報名，每場限額500人，屏縣政府表示，報名成功且實地到場者，可以把特製「星想屏東」撲克牌帶回家，收藏星空之美。

150年前恆春古城創建，距離地球約150光年金牛座畢宿星團，當時發出光線，時至今日抵達地球，正好共同見證恆春建城150周年。縣府結合這場跨越150光年相遇，及恆春半島得天獨厚觀星場域，推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，為恆春建城150年暖身，也推動恆春半島星空旅遊。

南十字星座是南半球的指標星座，一般北半球的中高緯度看不見，恆春卻是難得可以在北半球觀賞到南十字星座的地點；屏東十大觀星勝地，9處在恆春半島，結合墾丁生態旅遊或四重溪溫泉，打造獨特的旅遊體驗。

縣府指出，「來恆春擁抱宇宙」每月有不同觀星主題，首波配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，3月22日、3月29日、4月19日、4月26日四個周六晚間在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，分別邀請「黑旋風」、「你太白了，去曬黑」、戴曉君、Summer等藝人樂團演出，屏東星空大使施世治率天文協會在現場提供專業望遠鏡導覽解說，帶野餐墊、地墊或帆布椅，或躺或坐在草地享受音樂。

傳播處提醒，觀星注意事項，除做好保暖，可準備紅光手電筒或紅光頭燈，或用紅色玻璃紙包覆發光部位；若無紅光手電筒，用手機手電筒也可以，但請勿拿高，只能照射自己腳邊。最重要的是請配合群體行動，不要獨自觀星，不要進入非活動區域，尤其長草區或靠近溝渠、水邊，怕蚊蟲者可以準備防蚊液。

傳播處向星友徵集星空美照，印製「星想屏東」撲克牌，有肉眼可見最遠天體仙女座「M31星系」、紫金山-ATLAS彗星、金牛座「M1蟹狀星雲」、天琴座「M57甜甜圈星雲」、仙后座「M52+泡泡星雲」、波江座「女巫頭星雲」、大犬座「雷神的頭盔NGC2359」等，還有距離地球大約2100萬光年的風車星系，都是難得一見的天文攝影大師級作品。

四場活動免費入場，每場限額500人，3月5日上午10時起開放網路線上預約報名，每人須繳交100元保證金。報名成功且實際到場，保證金全額退還，還可獲贈一副「星想屏東」撲克牌（每人限領一副），來恆春和星星約會。

報名及相關資訊請見「來恆春擁抱宇宙」活動官網：https://www.amazing-pingtung.com/embrace-the-universe。

「星想屏東」撲克牌向星友徵集星空美照，圖為大犬座「雷神的頭盔NGC2359」。圖／屏東縣政府提供
「星想屏東」撲克牌向星友徵集星空美照，圖為大犬座「雷神的頭盔NGC2359」。圖／屏東縣政府提供
「來恆春擁抱宇宙」在鵝鑾鼻燈塔舉辦四場草地觀星音樂會。圖／屏東縣政府提供
「來恆春擁抱宇宙」在鵝鑾鼻燈塔舉辦四場草地觀星音樂會。圖／屏東縣政府提供
恆春半島是最佳觀星場域，屏東縣政府歡迎「來恆春擁抱宇宙」。圖／施世治提供
恆春半島是最佳觀星場域，屏東縣政府歡迎「來恆春擁抱宇宙」。圖／施世治提供
「星想屏東」撲克牌向星友徵集星空美照，圖為仙女座「M31星系」。圖／屏東縣政府提供
「星想屏東」撲克牌向星友徵集星空美照，圖為仙女座「M31星系」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 恆春 音樂會

延伸閱讀

屏東恆春觀星音樂會 報名參加到場送星空美照撲克牌

台東熱氣球及音樂會場次曝光 今年將有重量級IP加入

恆春機車騎士撞進香團5人受傷 疑精神恍惚釀禍

月月觀星在屏東！跨越150光年的相遇 金牛座畢宿星團見證恆春建城150年

相關新聞

影／金門「太武輪」今點交 將改造為綠島至富岡公務船

金門縣府捐贈除役客船「太武輪」給台東縣政府，今天開抵高雄港點交給綠島鄉公所。鄉長謝賢裕說，綠島鄉長期欠缺公務船舶，整修後...

高雄第一家獲綠電憑證民營養豬場 農局：把「黃金」變綠金

高雄市政府推動畜牧業淨零減碳及綠能發展，輔導阿蓮區志賢畜牧場成為全國首家取得生質能發電再生能源憑證（簡稱綠電憑證）的民營...

澄清湖出現魟魚 網友稱是20萬元「黑帝王」 水族業者說話了

高雄澄清湖近日出現魟魚，吸引遊客圍觀拍照，有人把魟魚的影像貼上網路，引發討論。網友說，民眾在澄清湖內目擊的魟魚，疑似是黑...

澄清湖成「高雄水族缸」 遊客見魟魚優游大喊：稀奇

澄清湖是高雄地區主要水庫，近日多名遊客在園區內的「九曲橋」水域，發現魟魚在湖面、水底優游，直呼「好稀奇」。水族業者說，民...

星期評論／邁市府人事頻浮動 透露不尋常

高雄市長陳其邁第2任期進入後半段，近來小內閣異動涉及副祕書長與3名局處首長，藍營質疑頻換主管恐影響市政穩定，綠營則認為兼...

車城衛生所落成 牙科進駐

屏東縣政府投入1.3億元重建車城鄉衛生所，歷時2年多興建，昨天落成啟用，由於在總統府秘書長潘孟安擔任縣長任內動工，潘受邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。