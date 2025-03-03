來恆春和星星約會 草地觀星音樂會送「星想屏東」撲克牌

屏東縣政府配合恆春建城150周年推出「來恆春擁抱宇宙」，3、4月舉辦4場「在鵝鑾鼻霸佔星星」草地觀星音樂會，屏東星空大使施世治帶領悠遊星海，3月5日起線上報名，每場限額500人，屏縣政府表示，報名成功且實地到場者，可以把特製「星想屏東」撲克牌帶回家，收藏星空之美。

150年前恆春古城創建，距離地球約150光年金牛座畢宿星團，當時發出光線，時至今日抵達地球，正好共同見證恆春建城150周年。縣府結合這場跨越150光年相遇，及恆春半島得天獨厚觀星場域，推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，為恆春建城150年暖身，也推動恆春半島星空旅遊。

南十字星座是南半球的指標星座，一般北半球的中高緯度看不見，恆春卻是難得可以在北半球觀賞到南十字星座的地點；屏東十大觀星勝地，9處在恆春半島，結合墾丁生態旅遊或四重溪溫泉，打造獨特的旅遊體驗。

縣府指出，「來恆春擁抱宇宙」每月有不同觀星主題，首波配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，3月22日、3月29日、4月19日、4月26日四個周六晚間在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，分別邀請「黑旋風」、「你太白了，去曬黑」、戴曉君、Summer等藝人樂團演出，屏東星空大使施世治率天文協會在現場提供專業望遠鏡導覽解說，帶野餐墊、地墊或帆布椅，或躺或坐在草地享受音樂。

傳播處提醒，觀星注意事項，除做好保暖，可準備紅光手電筒或紅光頭燈，或用紅色玻璃紙包覆發光部位；若無紅光手電筒，用手機手電筒也可以，但請勿拿高，只能照射自己腳邊。最重要的是請配合群體行動，不要獨自觀星，不要進入非活動區域，尤其長草區或靠近溝渠、水邊，怕蚊蟲者可以準備防蚊液。

傳播處向星友徵集星空美照，印製「星想屏東」撲克牌，有肉眼可見最遠天體仙女座「M31星系」、紫金山-ATLAS彗星、金牛座「M1蟹狀星雲」、天琴座「M57甜甜圈星雲」、仙后座「M52+泡泡星雲」、波江座「女巫頭星雲」、大犬座「雷神的頭盔NGC2359」等，還有距離地球大約2100萬光年的風車星系，都是難得一見的天文攝影大師級作品。

四場活動免費入場，每場限額500人，3月5日上午10時起開放網路線上預約報名，每人須繳交100元保證金。報名成功且實際到場，保證金全額退還，還可獲贈一副「星想屏東」撲克牌（每人限領一副），來恆春和星星約會。