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屏東潮州迎國際旅客 邀日本大學生體驗小鎮風情

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣潮州鎮公所拓展觀光市場，近期邀請日本大學生野原虎太郎體驗小鎮生活，走訪屏東戲曲故事館等知名景點、吃遍潮州美食，並拍攝日文宣傳影片，盼迎來更多國際旅客。

為拓展觀光版圖，潮州鎮公所去年開設社群媒體Instagram、Threads及X官方帳號，並以中、英、日3語發文，接近年輕及國際族群；近期邀請野原虎太郎體驗小鎮獨特魅力，拍攝日文觀光影片，向日本及更多國際遊客介紹潮州深厚歷史文化底蘊。

潮州鎮公所表示，野原虎太郎來自日本茨城縣水戶市，2023年高中時曾來台表演，對台灣文化深感興趣，結下不解之緣。此行在潮州鎮觀摩明華園戲劇團表演、觀賞當地傳統手作藤椅製作、遊覽鎮內觀光景點，深度體驗潮州鎮民日常生活與活力。

野原虎太郎表示，這個城鎮充滿居民笑容，有許多值得一遊景點。其中印象特別深刻的是在綠色隧道騎自行車的暢快感，以及木瓜牛奶的美味。旅程收穫滿滿、無比充實，「感謝潮州的大家」。

潮州鎮公所主任秘書王建元告訴中央社記者，野原虎太郎今年1月下旬來台遊學，預計3月底回國，期間走遍潮州日式歷史文化園區、建基路老街、三山國王廟及戲曲故事館等鎮上景點。

王建元說，因台日距離近而鎖定日本市場，近期許多國人遊日，也希望日本人來台旅遊，尤其潮州最近開了不少民宿，背包客可多利用。若此次宣傳效果好，將尋求在日本不同城市推廣。

潮州鎮長周品全表示，潮州鎮自1726年先民開闢此地，古稱「潮庄」，鎮內有多處歷史景點、自然、美食、豐富農漁業資源、更是台灣3大傳統劇團發源地；交通上也有台鐵潮州車站、Ubike租借等便利設施。隨國際遊客增加，邀請日本大學生來潮州體驗生活，讓更多日本人知道潮州之美。

屏東縣 日本 觀光景點

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