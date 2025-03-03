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徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

推動綠色經濟 高市輔導亞灣區打造低碳飯店

中央社／ 高雄3日電

高雄市環保局規劃在亞灣區建構「低碳服務鏈」，輔導業者計算碳排放量並取得環境部「碳足跡標籤」，以洲際酒店為標的打造低碳飯店成為南台灣首例，推動高雄綠色經濟。

環保局指出，隨科技產業進駐、演唱會經濟崛起、大型活動帶動觀光與商務人潮，國際品牌飯店陸續進駐高雄，亞灣區成為一級戰區，因此規劃建構「低碳服務鏈」並選定洲際酒店為標的。

環保局長張瑞琿表示，一間企業、組織的碳排放通常包含數個範疇，其中員工商務旅行的排放是重要環節。經輔導洲際酒店進行碳足跡計算，盤點用水、用電、備品、廢棄物等階段的碳排放，最終計算出豪華經典房（10坪）每天碳排放量為21公斤，相較其他飯店的60至95公斤，洲際酒店碳足跡約減少7成。

環保局指出，洲際酒店2月取得環境部「碳足跡標籤」為南台灣首例。每房每天碳排放量21公斤，是其他飯店1/5，為最低碳飯店，這也是高雄推動綠色經濟堅實基礎。

環保局今天新聞稿表示，各項碳排放量中，以服務階段占87%比例最高，其次是原料取得占7%、廢棄階段6%。由於洲際酒店採光電、溫度智慧調節管理系統，降低能源消耗，洗浴用品採天然成分與可循環再利用包裝，不提供一次性備品等，減少原料使用及廢棄物產生，都是碳足跡較低原因。

環保局表示，同時輔導洲際酒店取得金級環保旅館標章、館內綠色餐廳認證等，結合亞灣區周邊16家綠色商店、2家環保標章旅館、14家環保餐廳，搭配輕軌、淨零學院、高雄展覽館、駁二特區，從飲食、旅宿、交通、展覽等多方著手，全方位打造「低碳服務鏈」。

環保局長 碳足跡 酒店

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