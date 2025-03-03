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影／金門「太武輪」今點交 將改造為綠島至富岡公務船

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
金門「太武輪」今天開抵高雄港，正式點交給綠島鄉公所接收再利用。圖／綠島鄉公所提供
金門「太武輪」今天開抵高雄港，正式點交給綠島鄉公所接收再利用。圖／綠島鄉公所提供

金門縣府捐贈除役客船「太武輪」給台東縣政府，今天開抵高雄港點交給綠島鄉公所。鄉長謝賢裕說，綠島鄉長期欠缺公務船舶，整修後將負責醫療、運輸及垃圾處理等多功能公務船隻，不用再擔心私營客輪不開，鄉親沒有交通工具可外出。

今早台東縣副縣長王志輝率交觀處長卜敏正及綠島鄉長謝賢裕等人前往高雄港承接太武輪，在船隻開抵高雄港後舉辦簡單點交儀式。

副縣長王志輝表示，有了這艘船，綠島鄉親不用再擔心冬天客輪不開或飛機停飛，無法外出就醫或出國等頭痛問題。

綠島鄉長謝賢裕說，今天可說是綠島鄉親的大喜日子，太武輪去年書面交接，今天才是實船點交，在整修完成後，可以補足綠島的醫療及運輸功能，日後會肩負比小三通更重要的任務。

公所說明，太武輪後續將進行整修，改善引擎排煙提高環保標準，讓裝備通過驗船單位特檢，另外還要重新升級客艙座椅，打造遊艇等級乘船體驗，擔負起台東及綠島鄉之間的物資運送、交通運輸及促進觀光。

針對外界質疑整修二手船舶不如建造新船，公所解釋，新船需要繪圖、審圖、建造及測試等期程，交船時間長達2至3年，修舊船比打造新船縮短時間及資金。謝賢裕說，未來太武輪若真的需要汰舊換新，會向中央爭取經費打造新船。

太武輪在1997年出廠，總噸數198噸，船長29公尺，寬8.2公尺，載客人數192人，馬力570匹，設計船速13.22節，船齡27年。太武輪是往返金門本島與烈嶼間間的交通渡輪，2001年曾擔負金門、廈門小三通首航任務。

台東縣府在高雄港舉辦「太武輪」點交儀式。圖／綠島鄉公所提供
台東縣府在高雄港舉辦「太武輪」點交儀式。圖／綠島鄉公所提供

小三通 綠島 鄉長

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