高雄澄清湖出現魟魚 水公司籲民眾勿亂放生
高雄澄清湖近日被民眾發現魟魚蹤跡。自來水公司呼籲民眾不要放生魚類；高市農業局表示，棄養可開罰，請場地權管單位加強管理環境，防類似棄養行為再發生。
澄清湖常遭民眾放生魚類，近日有不少民眾均在澄清湖九曲橋附近水域發現魟魚蹤跡，引發議論。
場地權管單位台灣自來水公司第七區管理處今天表示，澄清湖園區是飲用水水源水質保護區，為維護環境生態及水質安全，呼籲民眾不要放生魚類。將持續觀察外來魚類是否造成相關影響，再研議處置計畫。
農業局表示，疑似人為棄養魟魚應屬個案，非屬中央公告移除的外來入侵種。因外來種眾多，若遭棄置仍回歸一般慣例由場域管理單位處理。
農業局表示，將請場地權管單位加強管理環境，以防類似棄養行為再次發生。依動保法規定，飼主不得飼養，違者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
農業局指出，許多受歡迎的外來種多是寵物中競爭能力較強、對食物選擇較低的物種。因此這些寵物一旦被棄置於野外，將會破壞原有生態環境平衡。動保處再次呼籲民眾勿棄養寵物。
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