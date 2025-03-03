屏東恆春觀星音樂會 報名參加到場送星空美照撲克牌

屏東縣政府推出「來恆春擁抱宇宙」活動，3、4月份舉辦4場草地觀星音樂會，3月5日開放報名；報名成功且實地到場民眾，可獲得特製星空美照撲克牌。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，配合恆春建城150週年，推出「來恆春擁抱宇宙」活動，3、4月份共辦4場「在鵝鑾鼻霸佔星星」草地觀星音樂會，將由屏東星空大使施世治帶領悠遊星海，3月5日起開放線上報名，每場次限額500人；報名成功且實地到場參加民眾，還可以把特製「星想屏東」撲克牌帶回家，收藏星空之美。

傳播處表示，為印製「星想屏東」撲克牌，向星友徵集星空美照；有肉眼可見最遠天體仙女座「M31星系」、紫金山-ATLAS彗星、金牛座「M1蟹狀星雲」、天琴座「M57甜甜圈星雲」、仙后座「M52+泡泡星雲」、波江座「女巫頭星雲」、大犬座「雷神的頭盔NGC2359」等，還有距離地球大約2100萬光年的風車星系，都是難得一見的天文攝影大師級作品。

傳播處說明，「來恆春擁抱宇宙」每月都有不同觀星主題，首波活動配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，於3月22、29日及4月19、26日，4個週六晚間在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，分別邀請「黑旋風」、「你太白了，去曬黑」、戴曉君、Summer等藝人樂團演出，施世治則率天文協會在現場提供專業望遠鏡導覽解說，民眾可以帶野餐墊、地墊或帆布椅，或躺或坐在草地上輕鬆享受音樂，在鵝鑾鼻霸占星星。

傳播處指出，150年前恆春古城創建，距離地球約150光年的金牛座畢宿星團，當時所發出光線，時至今日抵達地球，正好共同見證恆春建城150週年。縣府結合這場跨越150光年的相遇，及恆春半島得天獨厚觀星場域，推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，為恆春建城150年紀念暖身，也推動恆春半島星空旅遊。

為讓更多人認識屏東星空，縣府設計網站介紹，例如南十字星座是南半球指標星座，一般北半球中高緯度看不見，恆春卻是難得可以在北半球觀賞到南十字星座的地點；屏東十大觀星勝地，9處都位在恆春半島，可以結合墾丁生態旅遊或四重溪溫泉，打造獨特旅遊體驗。

傳播處提及，4場活動均為免費入場，3月5日上午10時開放網路線上預約報名，每人須繳交新台幣100元保證金。報名成功且實際到場參加民眾，保證金全額退還，並贈送1副「星想屏東」撲克牌。報名及相關資訊見「來恆春擁抱宇宙」活動官網：https://www.amazing-pingtung.com/embrace-the-https://www.amazing-pingtung.com/embrace-the-universe ，或「i屏東~愛屏東」、傳播暨國際事務處臉書（Facebook）查詢。