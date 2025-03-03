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高雄第一家獲綠電憑證民營養豬場 農局：把「黃金」變綠金

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市農業局追蹤輔導沼氣發電案場。圖／農業局提供
高市農業局追蹤輔導沼氣發電案場。圖／農業局提供

高雄市政府推動畜牧業淨零減碳及綠能發展，輔導阿蓮區志賢畜牧場成為全國首家取得生質能發電再生能源憑證（簡稱綠電憑證）的民營養豬場，不但減少臭味、減少碳排放，還能讓廢棄物轉成白花花的鈔票，沼氣發電成為最名副其實的「再生能源」。

阿蓮區「志賢畜牧場」為飼養2040頭的養豬場，2020年起由農業局及工研院組成的輔導團隊協助建置了30KW的沼氣發電系統，每年最高可發電6萬度供場內使用，節省超過20萬元電費。

農業局去年協助志賢畜牧場成為全國第一家取得生質能發電綠電憑證的民營養豬場，若憑證全數交易最高可再額外獲得27萬元的交易收入，也就是說志賢畜牧場除養豬外每年最高可額外獲得約47萬的收益、相當可觀。

志賢畜牧場負責人高志賢表示，沼氣的利用不僅解決了畜牧業的環保問題，還能利用資源轉換為綠電，是一項雙贏的策略。

農業局說，截至2024年底高雄市農業局已輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統，每年總發電量最高可達349萬度電，相當於960戶家庭1整年的用電量，減少了1727公噸的碳排放；同時積極推動畜牧場綠能憑證化，已輔導3場畜牧場成功取得5932張生質能綠電憑證，並完成3708張憑證轉移，除了發電供畜牧場自用節省了電費之外，綠電憑證轉移時更可獲得額外的收入。

農業局畜產管理科長許銘彰說，綠電憑證是在平台標售，價格因需求方及市場狀況不斷浮動，1張憑證代表1000度電，價格從4500元到5000多元都有可能。

高雄市農業局表示，畜牧廢棄物資源化循環利用，不僅可由沼氣發電節省電費及綠電憑證增加養豬以外的收益，更符合全球淨零碳排的趨勢。為鼓勵更多養豬場投入沼氣發電，將持續提供多項獎勵與補助政策，並有專業輔導團隊從系統建置、規劃到憑證申請的全程輔導協助，幫助畜牧業者順利投入綠電市場賺取綠金。

綠電憑證用的沼氣發電機組與智慧電表。圖／農業局提供
綠電憑證用的沼氣發電機組與智慧電表。圖／農業局提供
高雄市政府農業局與工研院中分院共同輔導志賢畜牧場申請再生能源憑證。圖／農業局提供
高雄市政府農業局與工研院中分院共同輔導志賢畜牧場申請再生能源憑證。圖／農業局提供
高雄市阿蓮區志賢畜牧場糞尿水處理系統與沼氣發電系統。圖／農業局提供
高雄市阿蓮區志賢畜牧場糞尿水處理系統與沼氣發電系統。圖／農業局提供
高雄市農業局截至2024年底，已輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統。圖／農業局提供
高雄市農業局截至2024年底，已輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統。圖／農業局提供

牧場 養豬場 高雄市

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