快訊

光陽將改選檯面下卻暗潮洶湧 柯勝峯面臨經營權保衛戰

國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢解剖相驗初步結果出爐

童協不再只是好朋友！孫協志和夏宇童登記結婚了 「一家三口為優先」

聽新聞
0:00 / 0:00

澄清湖出現魟魚 網友稱是20萬元「黑帝王」 水族業者說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
澄清湖九曲橋水域近日被民眾發現有淡水魟魚出沒。記者王勇超／攝影
澄清湖九曲橋水域近日被民眾發現有淡水魟魚出沒。記者王勇超／攝影

高雄澄清湖近日出現魟魚，吸引遊客圍觀拍照，有人把魟魚的影像貼上網路，引發討論。網友說，民眾在澄清湖內目擊的魟魚，疑似是黑帝王魟魚，價格最貴的時候，魚體直徑30公分的行情價1尾高達20萬元，但退流行後，1尾甚至賣不到1000元。

但水族業者看過澄清湖內的魟魚影像後表示，澄清湖內的魟魚應是雜交魟魚，通常都是人為不養放生，在野外環境也會繁殖，5年前單隻行情價約8000元，目前售價在2000元至3000元。

水族玩家謝姓男子說，淡水魟魚是一種軟骨魚類，胸鰭跟身體連接成一個盤子的形狀，背部會有斑紋或斑點，經常緊貼在地面或把身體埋藏在沙土中呼吸，外觀相當可愛，在台灣流行多年。

謝男指出，淡水魟魚要養在大型魚的水族箱，一般人在家中難以設置，有些人好奇買回家飼養在小水族箱，魟魚長大了水族箱裝不下，就會棄養；而且年幼的魟魚飼養2年就會繁殖，投胎約可生產3隻到4隻，之後平均每年可生產5至7隻，有些養魚投資的人在魟魚價格崩盤後就不想養，也會四處放生，導致湖泊、甚至水溝中出現魟魚。

澄清湖出現魟魚。記者王勇超／攝影
澄清湖出現魟魚。記者王勇超／攝影

放生 淡水 澄清湖

延伸閱讀

澄清湖成「高雄水族缸」 遊客見魟魚優游大喊：稀奇

淡水口腔癌鬥士成照服員：有天也會換人服務我們

228連假遊新北淡水 草坡繽紛風風節地景季節限定

淡水老翁愛上德國醫護網友 誆稱遭綁架花7萬贖金報警想救人

相關新聞

澄清湖成「高雄水族缸」 遊客見魟魚優游大喊：稀奇

澄清湖是高雄地區主要水庫，近日多名遊客在園區內的「九曲橋」水域，發現魟魚在湖面、水底優游，直呼「好稀奇」。水族業者說，民...

高雄第一家獲綠電憑證民營養豬場 農局：把「黃金」變綠金

高雄市政府推動畜牧業淨零減碳及綠能發展，輔導阿蓮區志賢畜牧場成為全國首家取得生質能發電再生能源憑證（簡稱綠電憑證）的民營...

澄清湖出現魟魚 網友稱是20萬元「黑帝王」 水族業者說話了

高雄澄清湖近日出現魟魚，吸引遊客圍觀拍照，有人把魟魚的影像貼上網路，引發討論。網友說，民眾在澄清湖內目擊的魟魚，疑似是黑...

星期評論／邁市府人事頻浮動 透露不尋常

高雄市長陳其邁第2任期進入後半段，近來小內閣異動涉及副祕書長與3名局處首長，藍營質疑頻換主管恐影響市政穩定，綠營則認為兼...

車城衛生所落成 牙科進駐

屏東縣政府投入1.3億元重建車城鄉衛生所，歷時2年多興建，昨天落成啟用，由於在總統府秘書長潘孟安擔任縣長任內動工，潘受邀...

大林爐碴 清了5年仍未清完惹議

檢方偵辦旗山區馬頭山濫倒事業廢棄物案，再度揭開大林農地非法掩埋廢爐碴傷痛。百萬公噸轉爐石清運計畫啟動5年，原預計3年清完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。