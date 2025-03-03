澄清湖出現魟魚 網友稱是20萬元「黑帝王」 水族業者說話了

高雄澄清湖近日出現魟魚，吸引遊客圍觀拍照，有人把魟魚的影像貼上網路，引發討論。網友說，民眾在澄清湖內目擊的魟魚，疑似是黑帝王魟魚，價格最貴的時候，魚體直徑30公分的行情價1尾高達20萬元，但退流行後，1尾甚至賣不到1000元。

但水族業者看過澄清湖內的魟魚影像後表示，澄清湖內的魟魚應是雜交魟魚，通常都是人為不養放生，在野外環境也會繁殖，5年前單隻行情價約8000元，目前售價在2000元至3000元。

水族玩家謝姓男子說，淡水魟魚是一種軟骨魚類，胸鰭跟身體連接成一個盤子的形狀，背部會有斑紋或斑點，經常緊貼在地面或把身體埋藏在沙土中呼吸，外觀相當可愛，在台灣流行多年。