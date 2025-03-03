澄清湖成「高雄水族缸」 遊客見魟魚優游大喊：稀奇

澄清湖是高雄地區主要水庫，近日多名遊客在園區內的「九曲橋」水域，發現魟魚在湖面、水底優游，直呼「好稀奇」。水族業者說，民眾看到的魟魚應是雜交魟魚，通常是人為不養放生，在野外也會繁殖。民代說，外來種動物應有追蹤機制，進口、繁殖都要登記，以免造成生態危害。水公司說，呼籲民眾不要在澄清湖放生魚類，以免影響水質。

澄清湖常被民眾放生水族，因此成為外來種魚類溫床，魚虎、黃冠三間、武昌魚甚兇猛的鱷魚火箭都常被民眾在澄清湖發現。2016年澄清湖風景區淡水館因將改建為遊客中心暨文史館，管理單位將長達2公尺的象魚野放至澄清湖中，更被外界抨擊為「生態教育的錯誤示範」。

近日有多位民眾在澄清湖散步行經九曲橋時，發現竟有魟魚游上來水面翻動身體，也有遊客拍下魟魚在靠近岸邊水淺處，與武昌魚、黃冠三間一起游泳。澄清湖出現魟魚的影片被貼上網路後，引起網友熱議，直呼澄清湖是「高雄的水族箱」。

記者昨天下午循線前往澄清湖九曲橋，才剛抵達就聽到一群遊客大喊：「你看，有魟魚」。記者靠近查看，發現有魟魚在水底游泳，由於水面反光，不太容易發現，但仍吸引遊客駐足圍觀。一名女子說，有看到1隻魟魚在游泳，因為很少見，覺得很神奇。另名男子說，他也有看到魟魚，覺得很稀奇。

「竟然會有人把外來種的魟魚棄養在澄清湖，真的讓人傻眼」市議員張博洋說，部分民眾購買特殊品種動物當寵物，後續飼養遇到問題，就帶到野外放生，對生態造成衝擊，建議政府對於特殊品種動物，要研擬相關追蹤機制，水公司等相關單位，也要盡速處理外來種魚類，避免在澄清湖繁殖，造成生態危害。

市議員張漢忠說，魟魚是外來種魚類，被放生到澄清湖，如果繁殖成族群，恐怕會對生態造成衝擊；澄清湖也是提供高雄地區用水的主要水庫，若被放生魚類，水質可能會受到影響，希望民眾不要來放生。

市議員白喬茵說，呼籲農業部針對野生動物保育法，強化野生動物管理，針對非台灣原生種動物進口、繁殖通通都應該登記並施打晶片。礙於農業部、農業局稽查人力有限，應鼓勵民眾檢舉野生動物私下繁殖、販賣，提供檢舉獎金，避免未來再次出現綠鬣蜥一樣的強勢外來種，帶來更大的生態浩劫。

自來水公司七區管理處說，澄清湖園區是飲用水水源水質保護區，為維護環境生態及水質安全，呼籲民眾不要放生魚類，水公司會持續觀察外來種魚類是否造成相關影響，再研議處置計畫。