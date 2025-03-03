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車城衛生所落成 牙科進駐
屏東縣政府投入1.3億元重建車城鄉衛生所，歷時2年多興建，昨天落成啟用，由於在總統府秘書長潘孟安擔任縣長任內動工，潘受邀返鄉與縣長周春米一同揭牌，衛生所未來有牙醫進駐，讓鄉民可以就近看牙齒。
車城鄉福安村長王俊貿說，衛生所牙科每周有兩天、4個門診時段，長輩看牙齒不用再搭車跑到恆春、或是枋寮、潮州，會提醒長輩記得要預約。
舊車城鄉衛生所建於1982年，歷經40多年使用後已顯老舊，不敷現代化醫療需求，潘孟安當縣長時以縣有經費規畫原址重建。潘致詞說，家中長輩都受衛生所很多照顧，連母親就是聽衛生所主任的話才戒掉檳榔，可見衛生所在偏鄉社區醫療占很重要的角色，而車城鄉衛生所不只是健康醫療，也是小型的區域醫院，提供延緩失能照顧，失能、失智都可以來這裡，鼓勵長輩來這裡多互動。
縣長周春米指出，衛生所獲得企業捐贈牙科診療設備，並在屏東縣牙醫師公會協助下，開設鄉內唯一牙科門診，實踐衛生所功能轉型，也向偏鄉醫療平權邁進一大步。
車城鄉衛生所除原有醫療門診及公衛服務，還是屏南第1處社區心理衛生中心；2樓則有福安日間照顧中心，可服務29人，採失能、身障混合營運，將導入多元健康促進課程，讓失能者有再次自我實現的機會。
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