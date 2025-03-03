星期評論／邁市府人事頻浮動 透露不尋常

高雄市長陳其邁第2任期進入後半段，近來小內閣異動涉及副祕書長與3名局處首長，藍營質疑頻換主管恐影響市政穩定，綠營則認為兼顧世代交替；此波人事變動究竟是急欲「跳船」，抑或邁市府未來政治勢力的延伸，可別成市政未爆彈。

高雄近年在陳其邁主政下吸引台積電等科技大廠進駐，引爆演唱會經濟，聲望飆高，風風火火，他自詡高雄產業發展是彎道超車，正進入大投資、大發展時代，僅剩的1年多任期應該是全力爭取歷史定位之際，怎料近期小內閣頻浮動，透露不尋常。

陳其邁2020年補選上任，2022年連任至今，「緊緊緊」作風讓市府團隊上緊發條，執政4年多來人事堪稱穩定，亦晉用許多年輕世代給予政治歷練，但近來包括青年局長張以理、隨行祕書張耀中均先後請辭投入下屆議員選戰，外傳觀光局長高閔琳、原民會主委洪羽珊也可能披戰袍，一股「邁盟」勢力悄然成形，不乏讓外界有想像空間。

市府近期多位官員求去，是對未來疑慮提前規畫出路，或銜命成為「邁盟」布局先鋒，大家都在看。然而眼前人事異動是否被藍營說中，將危及市政運作，則是陳其邁須嚴正面對的課題，新一級主管短時間內若無法展現施政成效，反倒會成為邁市府「未爆彈」。

陳其邁一直被視為民進黨明日之星，亦入列接班的梯隊，儘管他與黨內流派保持等距交往，依然仍是非新系南方霸主，不過賴清德掌握國家政權與黨務後，2026年他卸任市長的下一站，益發混沌未明。

陳其邁向來政治正確，陳水扁時代親扁，蔡英文時代親英，賴清德當家時則明顯敬而遠之，對他而言，少出錯，持續為政治行情保溫，訴諸群眾而不仰賴黨內的任何派系，是目前政途唯一明哲保身之道；有別於歷任綠營高雄市長，任期尾聲均敵不過中央要職招手，琵琶別抱，陳其邁不只一次宣稱會做到任期最後一天不「落跑」，這是他對選民的承諾，同時也限縮政途任何有利的發展，未來能否爭得一世春秋，十足考驗智慧。