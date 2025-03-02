「屏東在她方」系列講座 周春米鼓勵女性勇敢為自己發聲

國際婦女節，屏東縣府社會處3月推出「屏東在她方」主題系列講座，今由縣長周春米、陽明交通大學教授林志潔舉行首場講座，為「婦女月」揭開序幕，周春米以女性從政經驗出發，鼓勵女性勇敢站出來，為自己發聲，在公共領域中發揮重要影響力。

女力首場講座由教授林志潔擔任主講者，以「國際趨勢下女力崛起」為主題，林志潔從近年女性運動談起，分析MeToo運動、數位性暴力、婦女就業與經濟賦權等性別議題，探討女性在科技、法律與公共政策領域影響力，關注與討論當前性別平等及女性力量崛起的重要議題。

縣長周春米也分享她在成為屏東首位女縣長前，曾經面臨許多不平等的聲音，周春米說，這也是一個成長，她深知女性在公共領域發聲具有極其關鍵意義，上任後，她以女性的生命經驗及專業法律人的視角，帶領團隊推動諸多政策，包括科技產業、交通建設、社會福利與醫療照顧、農漁業以及文化與觀光產業等，細膩的施政風格，貼近民眾需求。

周春米說，她也鼓勵女性勇敢站出來，為自己發聲，並在公共領域中發揮重要影響力。

周春米說，今年屏東婦女節以「屏東在她方」為主題，借用法國詩人韓波筆下的「他方」，我們轉譯為「她方」，聚焦女性如何透過實際行動重新賦予生活意義，透過實際行動實踐理想，證明自己、活出自己，邀請大家利用三月，一起透過系列活動省思婦女角色、定位與理想。

社會處表示，114年屏東婦女節系列活動，「她方特展」透過「屏東縣112年婦女生活狀況調查」邀請大家關注屏東女性的現況，3月3日至3月31日，在屏東圖書總館1樓展出。