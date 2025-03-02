高雄大樓外牆磁磚脫落…網友怨周日仍施工 市政府說話了

高雄市楠梓區旗楠路一棟大樓，因為外牆磁磚脫落，今天星期天仍請來工程人員，利用垂直吊掛平台施工，大樓4樓雖有設置防護網、一樓路面也有圍籬，但路過的民眾認為「僅圍一區塊而已」，防護措施不足夠，拍下影片貼上網路呼籲路人小心「磁磚重力加速度滿天飛」。工務局說，已通知管委會加強安全措施，避免發生工安意外。

網友在臉書高雄大小事貼出影片表示，楠梓區旗楠路大樓進行進行外牆磁磚打除，星期日還施工，就這樣圍一區塊而已，磁磚重力加速度滿天飛，經過的路人、騎士，開車的請小心。網友留言回覆：「很危險，感謝提醒」、「路過的人命開玩笑嗎？承包商心臟真大」。但也有網友說「有請專人在馬路上指揮交通，那一條法規規定；假日不得施工？」

工務局說，這棟大樓外牆磁磚掉落，經工務局通知改善後，該大樓管委會2020年區分所有權人會議決議外牆由管委會統一修繕，目前臨路側，在大樓4樓位置已施作防護網及周邊高壓電保護套，以保護施工及周邊行人安全。

工務局指出，有關外牆磁磚修繕工法，是採用垂直吊掛平台施工，相關施工注意事項仍應依據職業安全衛生相關規定辦理，另現況施工在1樓路面已依規定設置圍籬。工務局已通知該管委會，針對施工加強安全維護措施避免公安事故發生。