車城鄉衛生所原址重建今啟用 牙科進駐看牙不用跑外地

提升偏鄉居民健康照護，屏東縣政府投入1.3億元，車城鄉衛生所原址重建，歷時2年多，今重新落成啟用，車城鄉衛生所在前縣長、總統府秘書長潘孟安任內動工，潘孟安今回到家鄉出席見證車城鄉醫療服務里程碑，另外也終於有牙科進駐，長輩看牙不用跑到外地。

潘孟安致詞說，感謝在地議員支持，車城鄉衛生所是用百分之百的縣款，當時他跟衛福部爭取重建衛生所，因為在疫情期間，衛生所注射疫苗，他發現空間、設施都不足，家中長輩受衛生所主任照顧，他媽媽的檳榔就是因衛生所主任的話戒掉，長輩很聽衛生所主任的話，代表社區醫療的信賴、依存度，在偏鄉中社區醫療占很重要的角色。

潘孟安說，車城衛生所不只是健康醫療，也是小型的區域醫院，裡面可以請長輩多多參與，有提供延緩失能，亞健康，或失能失智都可以來這裡，會請專業物理治療師進駐，讓長輩來這裡多互動，也感謝福安宮在衛生所重建期間提供臨時社區照顧地方。

縣長周春米說，原車城鄉衛生所建於民國71年，歷經40多年使用後已顯老舊，不敷現代化醫療需求，為提供鄉親更優質全人照護，原址重建，歷時約兩年半，完成這座多功能衛生所，全新寬敞明亮的環境，將成為車城鄉新地標。

周春米說，車城鄉衛生所在企業捐贈牙科診療設備及屏東縣牙醫師公會協助下，成立車城鄉唯一的牙科門診，實踐衛生所功能轉型，也向偏鄉醫療平權邁進一大步。

車城鄉福安村長王俊貿說，新的衛生所有牙科進駐，一周牙科有兩天4個門診時段，長輩看牙齒不用再搭車跑到恆春、或是枋寮、潮州，可以就近看牙齒，在偏鄉，提醒長輩看牙科也是村長工作之一，有時候長輩會忘記要預約。

周春米說，車城鄉衛生所除了原有醫療門診及公衛服務，同時成立屏南第一處社區心理衛生中心，提供屏南地區多元且可近心理健康資源。為鼓勵全齡運動及提升民眾健康體能，衛生所也建置健康俱樂部提供在地友善運動環境。