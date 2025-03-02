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車城鄉衛生所原址重建今啟用 牙科進駐看牙不用跑外地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣車城鄉衛生所原址重建，在前縣長潘孟安（右二）任內時動工，今天也特別回鄉見證，與縣長周春米（左一）仔細聽衛生所主任介紹。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所原址重建，在前縣長潘孟安（右二）任內時動工，今天也特別回鄉見證，與縣長周春米（左一）仔細聽衛生所主任介紹。記者劉星君／攝影

提升偏鄉居民健康照護，屏東縣政府投入1.3億元，車城鄉衛生所原址重建，歷時2年多，今重新落成啟用，車城鄉衛生所在前縣長、總統府秘書長潘孟安任內動工，潘孟安今回到家鄉出席見證車城鄉醫療服務里程碑，另外也終於有牙科進駐，長輩看牙不用跑到外地。

潘孟安致詞說，感謝在地議員支持，車城鄉衛生所是用百分之百的縣款，當時他跟衛福部爭取重建衛生所，因為在疫情期間，衛生所注射疫苗，他發現空間、設施都不足，家中長輩受衛生所主任照顧，他媽媽的檳榔就是因衛生所主任的話戒掉，長輩很聽衛生所主任的話，代表社區醫療的信賴、依存度，在偏鄉中社區醫療占很重要的角色。

潘孟安說，車城衛生所不只是健康醫療，也是小型的區域醫院，裡面可以請長輩多多參與，有提供延緩失能，亞健康，或失能失智都可以來這裡，會請專業物理治療師進駐，讓長輩來這裡多互動，也感謝福安宮在衛生所重建期間提供臨時社區照顧地方。

縣長周春米說，原車城鄉衛生所建於民國71年，歷經40多年使用後已顯老舊，不敷現代化醫療需求，為提供鄉親更優質全人照護，原址重建，歷時約兩年半，完成這座多功能衛生所，全新寬敞明亮的環境，將成為車城鄉新地標。

周春米說，車城鄉衛生所在企業捐贈牙科診療設備及屏東縣牙醫師公會協助下，成立車城鄉唯一的牙科門診，實踐衛生所功能轉型，也向偏鄉醫療平權邁進一大步。

車城鄉福安村長王俊貿說，新的衛生所有牙科進駐，一周牙科有兩天4個門診時段，長輩看牙齒不用再搭車跑到恆春、或是枋寮、潮州，可以就近看牙齒，在偏鄉，提醒長輩看牙科也是村長工作之一，有時候長輩會忘記要預約。

周春米說，車城鄉衛生所除了原有醫療門診及公衛服務，同時成立屏南第一處社區心理衛生中心，提供屏南地區多元且可近心理健康資源。為鼓勵全齡運動及提升民眾健康體能，衛生所也建置健康俱樂部提供在地友善運動環境。

衛生局表示，車城鄉老年人口比例今年1月達25.37%，推估失能失智人口數約464人，提升長照服務可近性，強化在地網絡，衛生所2樓「車城照管分站」，提供便民服務平台，讓車城鄉民眾能即時獲照顧諮詢與協助，同樓層也設置福安日間照顧中心為車城鄉第二間日照中心，近期將開幕，可服務29人，採失能身障混合營運，將導入多元健康促進課程，如音樂輔療、積木輔療、園藝輔療；並透過專業復能自立功能訓練，讓失能者有再次自我實現的機會。

屏東縣車城鄉衛生所二樓有日間照顧中心，縣長周春米（右三）與長輩們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所二樓有日間照顧中心，縣長周春米（右三）與長輩們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所在企業捐贈牙科診療設備及屏東縣牙醫師公會協助下，成立車城鄉唯一牙科門診，實踐衛生所功能轉型，也向偏鄉醫療平權邁進一大步。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所在企業捐贈牙科診療設備及屏東縣牙醫師公會協助下，成立車城鄉唯一牙科門診，實踐衛生所功能轉型，也向偏鄉醫療平權邁進一大步。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所也設有運動健康俱樂部，總統府秘書長潘孟安參觀時也來體驗一下。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所也設有運動健康俱樂部，總統府秘書長潘孟安參觀時也來體驗一下。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所原址重建歷時兩年半，今天落成啟用。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所原址重建歷時兩年半，今天落成啟用。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所在企業捐贈牙科診療設備及屏東縣牙醫師公會協助下，成立車城鄉唯一牙科門診，實踐衛生所功能轉型，也向偏鄉醫療平權邁進一大步。記者劉星君／攝影
屏東縣車城鄉衛生所在企業捐贈牙科診療設備及屏東縣牙醫師公會協助下，成立車城鄉唯一牙科門診，實踐衛生所功能轉型，也向偏鄉醫療平權邁進一大步。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 衛生所 長輩

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