台德聯手破解百年魚類標本謎團 新魚種以「打狗」命名

德國漢堡自然博物館從1907年起蒐藏1件在台灣採集的不明魚類標本，僅標示「Takao, Formosa」，2023年經台灣與德國學者合作採樣、比對後，確認是新魚種，並以高雄舊稱「打狗」，命名為「打狗異鰭鱵」，研究成果去年底發表在國際知名學術期刊「Zootaxa」，再次展現了魚類分類學及海洋基礎生態調查的重要性。

台北市立大學地球環境暨生物資源學系助理教授廖運志說，這是在台灣西南部發現的全新魚類，正式名稱為「打狗異鰭鱵」（Zenarchopterus takaoensis），是他跟國家海洋研究院海洋生態及保育研究中心研究員張至維、德國漢堡自然博物館Thiel研究員合組跨國團隊的成果。

廖運志指出，打狗異鰭鱵的體型不大，長度僅約10多公分，形態特徵上的獨特性主要在其具有較長的上吻部、9條臀鰭鰭條以及背部和側腹部的特殊色素條紋，目前數量稀少、詳細的分布範圍仍不清楚。

「一切都是出於好奇心」廖運志說，3年前在國家海洋研究院當副研究員時，因為國海院辦公室位於高雄港旁，中午吃便當發現海面有俗稱「水針魚」的異鰭鱵出沒，出於好奇心就與張至維一起投入研究。

廖運志指出，異鰭鱵分布在紅樹林水域，因下頷特別延長，被稱為「水針」，以掉落水面的昆蟲為食屬胎生魚類，雄魚會利用特化的臀鰭與雌魚進行體內受精，胚胎直接在體內發育，幼魚出生即可獨立游泳，全球已知19種異鰭鱵屬魚類，台灣原本僅記錄蟾異鰭鱵與董氏異鰭鱵2種，他曾新增匙鰭異鰭鱵，加上打狗異鰭鱵，台灣已有4種。

廖運志表示，在查詢世界各國的異鰭鱵文獻時，發現美國學者Collette1986年注意到漢堡自然博物館中有1件不明魚類標本，標籤註明1907年的採集地為「Takao, Formosa」，因上頷較長、胸鰭、臀鰭的鰭條數量較少，與已知物種不符。

廖運志寫信聯繫漢堡自然博物館後，對方慷慨提供標本的測量資料與X光影像，讓他計算脊椎骨等特徵，後來更將這尾標本寄到台灣，讓他跟張至維能更詳細檢視比對。