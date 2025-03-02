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影／屏東女孩歐洲尋夢肚皮舞賽奪冠 回鄉站在跨年舞台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮25歲黃凱欣從小就熱愛舞蹈，去年她參加歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組奪冠軍，去年底回台，站上潮州鎮跨年晚會演出，勉勵勇敢逐夢。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮25歲黃凱欣從小就熱愛舞蹈，去年她參加歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組奪冠軍，去年底回台，站上潮州鎮跨年晚會演出，勉勵勇敢逐夢。記者劉星君／攝影

25歲黃凱欣從小熱愛舞蹈，小時候學芭蕾、國標舞，大學愛上肚皮舞，去年她赴愛爾蘭打工度假，感受國外豐沛舞蹈資源，也累積量能，去年她參加歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組奪冠軍，去年底回台，站上潮州鎮跨年晚會演出，勉勵勇敢逐夢。

身材嬌小黃凱欣談起肚皮舞眼神頓時發亮，她形容，肚皮舞有股魔力，「很神秘，很有女人味，是很有POWER的舞蹈」。

黃凱欣來自潮州鎮，她說，小時候學芭蕾、民俗，小學之後跳了10年國標舞，大學時期接觸到大溪地舞蹈，之後接觸到肚皮舞，「肚皮舞是很適合我的舞蹈」，開啟學習肚皮舞旅程。

黃凱欣念屏東女中、銘傳大學國際關係與外交學系，她自學肚皮舞，也透過國外線上課程學習，她也考取國內肚皮舞丙級師資合格檢定，大學畢業後，她回屏東一邊工作一邊存錢，2024年決定去愛爾蘭打工度假一年。

黃凱欣說，歐洲有舞蹈資源充沛，去歐洲學舞也是挑戰自己，去年她參加2024歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組獲得冠軍（Raksglam Professional Fusion Champion），讓她又驚又喜。

她在國外時也教學生肚皮舞，她說，肚皮舞帶給她的改變很大，希望用自己的力量，讓其他女生變得更好，更有自信，希望將跳舞獲得開心喜悅跟大家分享。

「從肚皮舞中，找到最美的自己！」黃凱欣也分享，去做會讓你願意早起的事情，勇往直前，有時候太容易想太多，反而什麼都做不了，先做了再說！

國外比賽獲冠軍，2024年跨2025年跨年夜，黃凱欣也受潮州鎮公所邀請，站在跨年晚會舞台上演出肚皮舞，也獲頒潮州之光。

屏東縣潮州鎮25歲黃凱欣從小就熱愛舞蹈，去年她參加歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組奪冠軍，去年底回台，站上潮州鎮跨年晚會演出，勉勵勇敢逐夢。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮25歲黃凱欣從小就熱愛舞蹈，去年她參加歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組奪冠軍，去年底回台，站上潮州鎮跨年晚會演出，勉勵勇敢逐夢。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮25歲黃凱欣從小就熱愛舞蹈，去年她參加歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組奪冠軍，去年底回台，站上潮州鎮跨年晚會演出，勉勵勇敢逐夢。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮25歲黃凱欣從小就熱愛舞蹈，去年她參加歐洲國際肚皮舞賽波蘭鑽石職業肚皮舞融合組奪冠軍，去年底回台，站上潮州鎮跨年晚會演出，勉勵勇敢逐夢。記者劉星君／攝影

打工度假 跨年晚會 黃凱

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