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高市博愛路機車格遭車道包夾 惹民怨

聯合報／ 記者宋原彰石秀華／高雄報導
高雄市博愛路雙向部分道路增設自行車道，形成機車格「夾」在自行車道與一般車道間的奇景，引起熱議。記者宋原彰／攝影
高雄市博愛路雙向部分道路增設自行車道，形成機車格「夾」在自行車道與一般車道間的奇景，引起熱議。記者宋原彰／攝影

高雄市博愛路雙向部分道路增設自行車道，形成機車格夾在自行車道與汽車道間的「奇景」，機、汽車族及單車族都抱怨，機車停車危險、汽車因路幅縮減而塞車加劇，民眾酸「智障設計是否為了消化預算」，交通局指是參考國外案例設置，會依據車道使用情況再調整。

高市博愛路是市區南北主幹道，市府近期續畫設自行車道，引發熱議。交通局說明，博愛路推動行人、自行車適度區隔，2年前即參考國外案例設置1段自行車道，今年藉路段重鋪再畫設自行車道，串聯高雄火車站、愛河之星成為都會節能減碳自行車道，同時提升人、車安全，未來是否廣為畫設，會評估可行性。

陳姓市民說，博愛路拓寬後交通稍改善，但多出來的路幅用作自行車道，塞車恐加劇；店家則說，人行道旁變自行車道會影響貨車裝卸貨，且單車多騎在人行道、騎樓上，專用道使用率很低。不過王姓市民說，自行車與人行道分流更安全。

議員鄭孟洳肯定市府推動綠色運輸政策，但希望道路規畫應考量所有用路人需求，確保行車、停車的安全性和便利性；議員許采蓁指區分行人及單車是好事，民眾騎乘習慣需跟上法規和道路設置才可能改善。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，博愛路自行車道設計並非高雄首創，其他國家也有類似作法，以車輛代替實體阻隔，保障自行車騎乘安全，快車道駕駛視覺感受道路縮減進而減速。民眾因習慣改變有疑慮，相信感受到設計立意後會支持。

人行道 自行車 車道

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