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卓揆：高屏二快 最快明年動工

聯合報／ 記者劉星君宋原彰／連線報導
公路局人員簡報高屏二快路廊，行政院長卓榮泰（前右五）、屏東縣長周春米（前右四）等人出席。記者劉星君／攝影
公路局人員簡報高屏二快路廊，行政院長卓榮泰（前右五）、屏東縣長周春米（前右四）等人出席。記者劉星君／攝影

串聯高屏生活圈的台88線快速道路已飽和，高屏東西向第二條快速道路去年12月通過環評，交通部本月將向行政院提報建設計畫，行政院長卓榮泰昨天到屏東視察興建規畫進度，允諾最快明年動工。

高屏東西向第二條快速道路全長22.6公里，西起高鐵左營站，終點銜接國道3號布設系統交流道，跨越重要交通幹線，設置3處系統型及5處地區型交流道，可紓解台1線、台88線壅塞，分散鼎金系統負荷。

卓榮泰昨到屏東縣視察高屏二快進度，縣長周春米說，高屏二快是連接高雄、屏東重大交通建設，從屏東農業科學園區可連接九如鄉，再連接到高雄左營高鐵，現行不塞車，車程約需45到50分鐘，完工後可節省27分鐘，對高屏一日生活圈很重要，希望施工期程能再提前半年。

卓榮泰說，高屏二快過去幾個月來備受討論，他實際來看如何成為1條具體道路。高屏是共同生活圈，交通規畫須用更大眼光來看，屏南台1線、台88線已飽和，屏北及高雄急需貫穿路廊，協助產業與生活。高屏二快若完成可加速地方發展，甚至未來屏北民眾不一定到六塊厝搭高鐵也可到左營，「相關期程，地方需要我們快，我們不能慢」。

此案，交通部本月向行政院提報建設計畫，辦理設計及用地取得，施工期程4.5年，預估2032年完工，經費近千億。卓榮泰說，3月第一天，是啟動高屏二快工程的起點，希望明年能開工。

高市交通局副局長劉建邦說，南高雄現有台88線快速公路，北高雄缺乏東西向快速公路，相信高屏二快能強化城市路網銜接，紓解台1線、台88線、鼎金系統壅塞情形。高屏二快會與國10匝道串接，再接至國3，滿足北高雄南北、東西向交通需求，高雄市交通局會盡可能協助，期望工程不拖遲。

卓榮泰 屏東縣

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