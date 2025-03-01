台灣祭行前派對南國趴 周春米送高爾宣育兒包

台灣祭5週年行前派對「南國趴」228連假墾丁登場，熱力演出吸引大批樂迷；今天人氣天團玖壹壹與歌手高爾宣等人魅力演出，屏東縣長周春米還送新手爸爸高爾宣育兒包。

台灣祭5週年行前派對「南國趴」昨天起為期2天，今天玖壹壹與高爾宣等樂團、歌手魅力演出，現場人潮洶湧，將大灣遊憩區周邊擠得水泄不通，玖壹壹一如既往熱力四射表演，而在高爾宣深情演出中，周春米悄悄帶著育兒包驚喜現身舞台，恭喜高爾宣榮升為新手爸爸，祝福他邁向人生新階段，這一刻的溫馨和驚喜，也讓整場演出更添感動與溫度。

周春米表示，為鼓勵更多家庭在屏東定居，縣府推出生育津貼政策，凡是父親或母親已設籍於屏東且住滿1年，辦理出生登記或初設戶籍登記家庭，首名新生兒可獲得新台幣2萬元生育津貼，第2名新生兒起再加碼1萬元。她也打趣道，十分歡迎高爾宣將來考慮入籍屏東，並再接再厲迎接第2胎。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，屏東春天兩大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月份起接續登場，其中以獨立音樂為主題的台灣祭，舉辦至今已邁入第5年，年年吸引超過百萬人次前往墾丁朝聖，每年活動熱度不斷攀升。

傳播處表示，今年演出陣容已陸續在網路上公布，包括美秀集團、滅火器、血肉果汁機、怕胖團、無妄合作社、芒果醬Mango Jump、固定客、潮州土狗等超強卡司，已有許多樂迷相約搶訂房、訂車票，連即將來到墾丁演出的歌手也直呼「怎麼找房比演出更難」，可見台灣祭火熱程度可見一斑。

傳播處提及，為延續台灣祭品牌價值，縣府今年在活動前1個月加碼推出「南國趴」，持續扶植台灣音樂種子，並與國際樂壇接軌。今年台灣祭4月3日至5日登場，更多活動詳情可至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「台灣祭」臉書（Facebook）查詢。