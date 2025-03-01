影／卓榮泰出席六堆運動會 宣布今年掛牌成立運動部

有大武山下小奧運之稱的六堆運動會今年第60屆，今在內埔鄉登場，行政院長卓榮泰出席開幕式，卓榮泰致詞說，學習到客家忠義精神，他也要求自己「忠於國家、義於人民」，並宣布，今年國家全新的運動部將掛牌成立。

今年六堆運動會以「飛耀六堆一甲子，內埔榮光續輝煌！」為主題，行政院長卓榮泰、客委會主委古秀妃、屏東縣長周春米與六堆高屏地區12鄉區長人蒞臨。

行政院長卓榮泰說，今代表總統到第60屆六堆運動會向大家致意，是他今天最具有意義的一場活動；在進到會場前先向忠勇公上香致意，讓他學習到六堆客家忠義精神，他也常這樣要求自己「忠於國家、義於人民」。

卓榮泰說，他在剛進場前，有機會跟客家鄉親，從歷代各界參與國際賽事資深到宗親代表都有，有從棒球、田徑、拳擊，自行車等優秀選手，出自於六堆的鄉親。他們在國際競技體育場，為國家爭取榮譽，再到現在為國家培植下一代，充滿感謝，政府只能從一個地方回饋給大家，經總統指示，跟立法院合作，「今年屬於國家全新的運動部，可以掛牌成立了」，用這個感謝，剛剛看到這麼多位資深國家運動員，用熱情掌聲，表示最高敬意。

卓榮泰說，六堆建堆超過300年，「六堆運動會」延續客家先民團結、保衛家鄉共同記憶；六堆運動會從1948年2月22日在竹田國小舉辦第一屆，到至今是第60屆，雖然中間有中斷，但一甲子很不容易，展現六堆鄉親凝聚力與團結。

卓榮泰也提及政府對六堆地區的推動，他說，包括客語復振、藝文持續發展等，六堆地區23億預算、168項計畫，包括客家文化資產、紀念場域、聚落景觀，自然景觀與圖書館等，協助地方保存客家文化，融入生活，累積文化軟實力，也帶動運動風氣，國家文化深耕。

客委會主委古秀妃說，六堆運動會從日據時代到現在雖然中間有間斷，但在六堆各鄉區人員及中央努力，運動會規模越辦越大，展現六堆客家認同與團結，打造六堆特色，將六堆的精神世代傳承，這是客委會重要任務跟責任。

縣長周春米說，六堆運動會素有大武山下的小奧運，內埔鄉六堆紀念公園，去年在此舉辦超炫白蛇傳、客家音樂節，也感謝客委會主委支持，後續有客家圖書館興建、客家青年創業中心興建，客家精神是大家所敬佩，不只是硬頸、勤儉耐勞，晴耕雨讀，一起打拚。