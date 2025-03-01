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高雄土地伯公生日嘉年華 體驗客家文化魅力

中央社／ 高雄1日電

高雄新客家文化園區今天舉辦「土地伯公生日嘉年華」，客委會表示，盼透過傳統美食、體驗手作、客語薪傳師，講述土地伯公秘密傳說等多元形式，讓民眾感受客家文化魅力。

高雄市政府客家委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會今天在三民區新客家文化園區舉辦「土地伯公生日嘉年華」，現場吸引大小朋友參與，手牽著手享受最好「客」互動體驗，一起玩藍染、打粢粑、沖擂茶與品嚐日式糰子，在雨豆樹下聆聽客家土地伯公秘密傳說，伴隨一旁穿著藍衫拍照體驗，現場歡笑聲不斷。

高市客家事務委員會主委楊瑞霞表示，第一次舉辦「土地伯公生日嘉年華」，從報名一推出就吸引民眾熱烈報名，可見大家對於客家文化喜愛。「2025土地伯公生日嘉年華」不僅是一場慶祝活動，更是一次客家文化的深度體驗，透過傳統美食、體驗手作、客語薪傳師講述土地伯公秘密傳說等多元形式，讓參與民眾感受客家文化魅力，也為土地伯公獻上最誠摯的祝福。

活動一開始，木棧道早已擠滿期待的親子朋友，從體驗製作客家傳統美食「粢粑」，接續的「擂茶」體驗，濃郁茶香與擂缽摩擦聲，交織成一幅充滿客家風情畫面，大人們細細研磨著茶葉、花生和芝麻，孩子們則好奇地在一旁觀看，空氣中瀰漫著濃郁的香氣，讓人彷彿置身於客家村莊的早晨。

除了美食，藍染體驗也吸引眾多民眾參與，在老師指導下大家發揮創意，用藍染技法在布料染出獨特圖案，一塊塊純白布料經過浸染、晾曬，逐漸呈現出深淺不一的藍色，每一件作品都獨一無二，充滿了手作溫度。

客家文化 生日 美食

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