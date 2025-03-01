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八年抗戰成功案例 台灣龍虎斑成功輸日卓揆列施政報告

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
行政院長卓榮泰今日到屏東縣枋寮鄉參訪龍虎斑養殖場。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰今日到屏東縣枋寮鄉參訪龍虎斑養殖場。記者潘奕言／攝影

行政院長卓榮泰今日到屏東縣枋寮鄉參訪龍虎斑養殖場。日本去年10月開放台灣養殖龍虎斑輸入，他表示，8年來台灣突破技術上障礙，養殖出讓日本也能接受的產品，讓人高興又驕傲，他還特地將此政績放在施政報告中，做為政府民間成功合作的案例。

農業部表示，過去台灣生產的石斑多外銷華人市場，其中7成為龍虎斑，又有4成產於屏東。龍虎斑是由公龍膽石斑與母虎斑雜交而成，對鹽度、溫度適應廣、抗病能力強、成長速度快、口感極佳，華人市場接受度高。

而日本關東地區不吃石斑，關西以西民眾才吃，但多以切片去刺產品為主，與華人以全魚為主料理方式不同；加上日本因對虎斑有「西卡毒素」藻毒疑慮，過去台灣養殖石斑因此無法輸日。

經過8年努力，除了配合日方檢驗，並以科學方法驗證魚肉不含西卡毒素外，也提供相關監測數據排除毒藻風險，終於在去年10月成功打開日本市場大門。農業部長陳駿季說，日本人對進口食品要求非常嚴格，能外銷日本，代表台灣的石斑品質優良又安全。

卓榮泰表示，過去很長一段時間，台灣都把產業輸出寄望在中國大陸，但各種政治阻礙隨時可能發生，所以我們要轉向面對海洋，龍虎斑銷日就是成功的案例。只要立足台灣，布局全球，行銷全世界，台灣就可以成為經濟的日不落國。

他說，未來政府在枋寮會針對養殖業，會以3.5億元建設新的冷鏈物流中心，對漁產保險也會有補助；另外也會以35.5億元經費打造聯合海水供應系統，明年第一期開始供水讓漁民養出更優質的產品，銷往全世界市場。

行政院長卓榮泰（左2）今日到屏東縣枋寮鄉參訪龍虎斑養殖場，與場長洪佳琪（右）合影。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰（左2）今日到屏東縣枋寮鄉參訪龍虎斑養殖場，與場長洪佳琪（右）合影。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰今日到屏東縣枋寮鄉參訪龍虎斑養殖場。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰今日到屏東縣枋寮鄉參訪龍虎斑養殖場。記者潘奕言／攝影

屏東縣 成功 日本

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