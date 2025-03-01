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高屏東西向第二條快速公路 卓榮泰：希望最快明年動工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長卓榮泰今到屏東農業物產館視察高屏二快進度。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰今到屏東農業物產館視察高屏二快進度。記者劉星君／攝影

高屏共同生活圈，台88快速道路已飽和，更是全台12條快速道路流量最高者，高屏東西向第二條快速道路去年12月環評通過，今年3月交通部將建設計畫提報行政院，行政院長卓榮泰今到屏東物產館視察高屏二快進度，卓榮泰允諾，希望最快能在明年動工。

高雄屏東東西向第二條快速道路，全長22.6公里，起點西起高鐵左營站（台1線與高鐵路口），終點銜接國道三號布設系統交流道，跨越重要交通幹線，設置三處系統型及五處地區型交流道，可紓解台1、台88壅塞、分散鼎金系統負荷。

行政院長卓榮泰今到屏東縣視察進度，屏東縣長周春米、屏東立委徐富癸、高雄立委許智傑、邱議瑩、高市府副秘書長王啟川等人出席。

縣長周春米說，今視察位置在農業物產館，一旁是熱帶農業產業園區，高屏二快就附近。高屏二快從賴清德總統2018年當行政院長，就來宣布視察，後來相關路線因經過軍方機場有調整，蘇貞昌老前縣長、前院長也都很關心，「希望高屏二快能變高屏特快，動工速度可以快一點」。

周春米說，這是連接高雄、屏東重大交通建設，從屏東農科熱博，就可連接到屏東九如，接著到高雄左營高鐵，現行開車若不塞車需45到50分鐘，若高屏二快完工，可節省27分鐘，對高屏一日生活圈很重要，屏東屏北地區是花果天堂，希望相關期程能往前半年，希望院長核定如擬。

卓榮泰說，高屏二快過去這幾個月來一直出現在南部交通討論，今天實際來看高屏二快如何成為一條具體道路，滿足地方需求。高屏二快經過多年規畫，3月送行政院，今天3月1日他就來了，高雄屏東是共同生活圈，高雄縣市合併後，交通規畫須用更大眼光來看，屏東南區，台一、台88呈現飽和。屏東北區，九如，鹽埔、高雄仁武、左營，急需直接貫穿路廊，協助產業與生活。

卓榮泰說，高屏二快若完成，加速地方發展，甚是未來高鐵南延屏東，屏北地區民眾不一定要到六塊厝，也可到左營，有地理上方便，擴大交通路網規畫建設。工程規畫設計聽取地方意見，增加匝道、橋下道路，高屏溪景觀橋等，一次到位。

「相關期程，地方需要我們快，我們不能慢」，卓榮泰說，交通部若送來報告是剛才簡報，會退回去，「要將期程往前移，我才會同意」。希望明年2026年再來這裡舉行開工典禮，「三月第一天，充滿溫暖希望，共同為高屏二快寫下很好的開始，啟動高屏二快工程的起點」。

高屏二快期程今年3月交通部將建設計畫提行政院，辦理設計及用地取得，最快明年動工，施工期程4.5年，預估2032可完工，經費近千億。

公路局人員簡報說明高屏二快路廊，行政院長卓榮泰、屏東縣長周春米、屏東立委徐富癸、高雄立委許智傑、邱議瑩等人出席。記者劉星君／攝影
公路局人員簡報說明高屏二快路廊，行政院長卓榮泰、屏東縣長周春米、屏東立委徐富癸、高雄立委許智傑、邱議瑩等人出席。記者劉星君／攝影
公路局人員簡報說明高屏二快路廊，行政院長卓榮泰、屏東縣長周春米、屏東立委徐富癸、高雄立委許智傑、邱議瑩等人出席。記者劉星君／攝影
公路局人員簡報說明高屏二快路廊，行政院長卓榮泰、屏東縣長周春米、屏東立委徐富癸、高雄立委許智傑、邱議瑩等人出席。記者劉星君／攝影
公路局人員簡報說明高屏二快路廊，行政院長卓榮泰、屏東縣長周春米、屏東立委徐富癸、高雄立委許智傑、邱議瑩等人出席。記者劉星君／攝影
公路局人員簡報說明高屏二快路廊，行政院長卓榮泰、屏東縣長周春米、屏東立委徐富癸、高雄立委許智傑、邱議瑩等人出席。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫，靠近屏東物產館附近。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫，靠近屏東物產館附近。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫。記者劉星君／攝影

卓榮泰 行政院

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