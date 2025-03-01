奇景！高雄機車格「卡在2車道中間」成孤島 引民眾熱議

高雄市區博愛路是南北主要幹道，市府近年在雙向部分道路的機車格外側，增設自行車道，導致機車格「卡在」外側車道和自行車道間，機車族抱怨停車時前後要注意，易發生危險，通勤族則說路幅被用作自行車道，擔心塞車狀況加劇，且自行車道未連貫、使用率低，未來恐淪為「自行、機車專用道」，也有人認同單車分道提升安全。

高雄市博愛路是高雄南北向自行車主要幹道，為推動行人和自行車適度的空間區隔，高市交通局在2023年將遼寧路至九如路段南向先規劃130公尺長的自行車道，透過將拓寬的快車道縮減後，在汽機車停車格右側，繪製自行車專道，今年將博愛路北向同盟路至北平路間，同樣將快車道瘦身後，在汽機車格右側另闢長160公尺的自行車專道。

不過道路最外側改為自行車道，接著是機車停車格和外側慢車道，形成「機車格橫亙在2車道中間」奇景，商家抱怨人行道旁變成自行車道，影響貨車臨停、裝卸貨，尤其機車族更是抱怨，停機車時更容易外側車道發生事故，還要擔心自行車道來車，「前後夾擊，非常危險」，直言單車族多半騎在騎樓和人行道，設專道是多此一舉。

附近民眾表示，博愛路車流量大，機車格設置在中間也會導致公車距離路側太多，停站時車頭需偏離的角度加大，且原本博愛路拓寬後已稍微改善交通，如今多出路幅用作自行車道，通勤時段的塞車情形恐會加重；網路聲量則建議，自行車道應該連貫施作，才真正有助推廣減碳交通，若未搭配強力執法，恐淪為「自行機車專用道」。

部分民眾則肯定自行車道設計，認為機車格移到更外側，搭配標線改善，停車時能更清楚，外側車道更易察覺騎士、減少意外，且高雄能比照國際城市設置自行車道，未來加強推廣行人、自行車分道，能保障雙方安全。