台灣祭「南方大唱」10強出爐 爭奪日本音樂祭入場券

2025台灣祭將於4月3日在墾丁大灣遊憩區舉行，今年適逢5周年，特地舉辦「南國趴」行前派對，其中最受全國樂團矚目的「南方大唱」複賽，從20強樂團中決選出10強，最終冠軍將在台灣祭中決賽勝出，並代表台灣前往日本神戶音樂祭演出。

南方大唱前10名名單昨晚出爐，包括共振效應、The Salitus、梁河懸、夢遊旅人、徐行、FLOAT、羊米人Yummy Man、Kumara貓咪庫瑪拉、LifeHaze生活黑、王立言樂團，將於4月3日台灣祭活動現場決賽。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年南方大唱的複賽陣容實力堅強，10強名單中包含選秀節目「一起聽團吧」全明星樂團組合「FLOAT」；已在全國廣受歡迎的「徐行」等，由烏克麗麗達人馮羿領軍的「共振效應」多年前憑藉精湛演奏征服了「美國達人秀」，這次也廣受音樂愛好者及評審的青睞。

傳播處說，南方大唱的陣容幾乎能夠獨立組成一場音樂祭演出，顯見台灣祭不僅是本地音樂人的盛會，也漸成為全球音樂界的重要平台。去年的總冠軍「撞克茫客」就是成功案例，他們硬派搖滾曲風不僅在國內外音樂比賽中嶄露頭角，更在日本神戶音樂祭上獲得關注。