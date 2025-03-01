屏東職人町要花半年整修 今舉辦整修前「工地風市集」

屏東縣職人町以歐風彩繪外牆與多元職人品牌，成為屏東熱門景點，前身是林務局老舊宿舍改造，將展開為期半年的耐震補強工程，修繕前3月1日今舉辦工地風市集，2日則是與職人店家合作永續交流展售祭。

屏東縣府勞動暨青年發展處表示，職人町前身是林務局舊宿舍的職人町，至今逾50多年，經縣府整理活化後打造為現今的職人公寓，歐風彩繪外牆及多元職人品牌，每到周末吸引不少大小朋友到訪，為讓來訪的民眾與職人品牌有更新穎完善且安全的活動空間，職人町展開為期半年的整修工程。

勞青處指出，此次是建物結構耐震補強工程，1年前即啟動與店家的溝通作業及討論會議，預計3月動工休園到9月，進駐廠商部分，有3家店家租約到期不續約，21家合約存續休園期間配合暫停營業。

在整修工程進行前，3月1今起一連兩天舉辦市集活動，今天1日登場是「職人工地奇幻日」是職人町首次以工地風打造市集，有近30家的攤商、街頭藝人演唱、小小修繕達人闖關體驗活動。還有由職人店家們一起合作「永續交流展售祭」，將店裡的商品、擺飾與家具等以超優惠的價格尋覓新主人，展售至3月2日止，把握這波閉園前的好康。

除了精彩的市集活動外，市集現場消費50元可集一點，集滿6點可抽攤主好心意禮物，累計無上限，好禮有限，抽完為止，活動僅一天，歡迎大家來玩。相關活動請至職人町Facebook粉絲專頁查詢。

勞青處指出，縣府同步針對合約存續的青創店家推出「屏東縣職人町青年創業品牌提前離駐獎助計畫」，鼓勵現於職人町進駐青年創業品牌，提前離駐並擴大事業規模者可申請，補助上限3萬元，截至目前尚無店家提出。