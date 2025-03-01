快訊

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

不斷更新／228連假第2天出遊車潮高峰 國道避開18地雷路段

繼MSN之後…Skype也掰了！微軟宣布5月5日停用 未來改用這軟體

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東職人町要花半年整修 今舉辦整修前「工地風市集」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣職人町以歐風彩繪外牆與多元職人品牌，成為屏東熱門景點。記者劉星君／攝影
屏東縣職人町以歐風彩繪外牆與多元職人品牌，成為屏東熱門景點。記者劉星君／攝影

屏東縣職人町以歐風彩繪外牆與多元職人品牌，成為屏東熱門景點，前身是林務局老舊宿舍改造，將展開為期半年的耐震補強工程，修繕前3月1日今舉辦工地風市集，2日則是與職人店家合作永續交流展售祭。

屏東縣府勞動暨青年發展處表示，職人町前身是林務局舊宿舍的職人町，至今逾50多年，經縣府整理活化後打造為現今的職人公寓，歐風彩繪外牆及多元職人品牌，每到周末吸引不少大小朋友到訪，為讓來訪的民眾與職人品牌有更新穎完善且安全的活動空間，職人町展開為期半年的整修工程。

勞青處指出，此次是建物結構耐震補強工程，1年前即啟動與店家的溝通作業及討論會議，預計3月動工休園到9月，進駐廠商部分，有3家店家租約到期不續約，21家合約存續休園期間配合暫停營業。

在整修工程進行前，3月1今起一連兩天舉辦市集活動，今天1日登場是「職人工地奇幻日」是職人町首次以工地風打造市集，有近30家的攤商、街頭藝人演唱、小小修繕達人闖關體驗活動。還有由職人店家們一起合作「永續交流展售祭」，將店裡的商品、擺飾與家具等以超優惠的價格尋覓新主人，展售至3月2日止，把握這波閉園前的好康。

除了精彩的市集活動外，市集現場消費50元可集一點，集滿6點可抽攤主好心意禮物，累計無上限，好禮有限，抽完為止，活動僅一天，歡迎大家來玩。相關活動請至職人町Facebook粉絲專頁查詢。

勞青處指出，縣府同步針對合約存續的青創店家推出「屏東縣職人町青年創業品牌提前離駐獎助計畫」，鼓勵現於職人町進駐青年創業品牌，提前離駐並擴大事業規模者可申請，補助上限3萬元，截至目前尚無店家提出。

品牌 屏東縣 青年

延伸閱讀

屏東大武門音樂祭開唱 引爆樂迷嘻哈魂

屏東228紀念音樂會 9旬受難者家屬不缺席

火腿交流賽／北海道自然vs.屏東太陽 平野惠一神比喻對戰火腿

小琉球觀光夯貨運量能不足 屏東縣府擴建鹽埔漁港貨運碼頭

相關新聞

屏東職人町要花半年整修 今舉辦整修前「工地風市集」

屏東縣職人町以歐風彩繪外牆與多元職人品牌，成為屏東熱門景點，前身是林務局老舊宿舍改造，將展開為期半年的耐震補強工程，修繕...

鄉親鄉情／謝育諮養鱉 走出新道路

曾獲百大青農的謝育諮返鄉接下父親養鱉事業，不但發揚光大更多角化經營。除開發鱉蛋孵化盒教材，將鱉甲骨磨粉製作狗餅乾熱銷，也...

佛光山地宮珍寶法會 今年存入310件

佛光山佛陀紀念館昨舉辦第13次地宮珍寶入宮法會，今年共送310件珍貴文物入宮，適逢大雄寶殿首度整修，貢獻半世紀的大雄寳殿...

撞毀號誌 高市修復費遭疑不透明

高雄每年有數十件交通號誌遭車撞毀事故，交通局會先派合約廠商搶修，事後再向肇事者索賠；但民眾抱怨廠商收費不透明，民代認為，...

車禍撞毀紅綠燈…7旬翁遭高雄交通局索賠萬元 怨價格不透明

高雄每年有數十件交通號誌因車禍撞毀，影響交通的重大事故，會由交通局派合約廠商緊急搶修，事後再向肇事者索賠；但民眾抱怨，廠...

屏東大武門音樂祭開唱 引爆樂迷嘻哈魂

2025大武門音樂祭今日在屏菸1936文化基地登場，吸引來自全台各地的嘻哈迷共襄盛舉，現場除了有精彩的街舞大賽，還有許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。