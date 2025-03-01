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鄉親鄉情／謝育諮養鱉 走出新道路

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
謝育諮養狗看顧家中養鱉池，身邊總有10多隻狗，也因此開發鱉骨粉製成狗餅乾，大受歡迎。記者潘奕言／攝影
謝育諮養狗看顧家中養鱉池，身邊總有10多隻狗，也因此開發鱉骨粉製成狗餅乾，大受歡迎。記者潘奕言／攝影

曾獲百大青農的謝育諮返鄉接下父親養鱉事業，不但發揚光大更多角化經營。除開發鱉蛋孵化盒教材，將鱉甲骨磨粉製作狗餅乾熱銷，也推動食農教育，走出產業新道路。

鱉池是謝育諮兒時的遊戲場，挖鱉蛋、撿鱉殼或在乾涸池中玩泥巴、焢土窯，充滿童年回憶。長大後她赴英國攻讀行銷碩士，學成返台工作一陣子，決定接下家業。

台灣曾是養鱉大國，大量銷往日本，不過養殖密度高，容易染病死亡，有鱉農投藥卻造成藥物殘留，中斷外銷機會，謝育諮接手家業後堅持不用藥，過程整池鱉曾死了8成，欲哭無淚，但最終養成的鱉品質絕佳，並通過藥檢，成功打回日本市場。

她從小與鱉為伍，把鱉當寵物，悉心針對不同時期的鱉調配食物，還為生產完的鱉「做月子」。也採鱉蝦「輪作」，讓水池底泥更健康，養的鱉不易生病。而養一池鱉最快3年才能出貨，她的經營策略是下單才養，她認為計畫性生產，風險較小。

過去鱉如果死亡，老輩鱉農會以水流沖洗腐肉到剩下骨骼，曝曬後賣中藥商製藥。但她發現，狗狗特別愛啃鱉甲骨，為避免狗啃時刺傷，她把鱉甲骨磨粉並添加紅蘿蔔、豬肝等食材製成「狗啃啃」狗餅乾，意外大受歡迎。

謝育諮也研發鱉蛋孵化盒，與小朋友分享幼鱉從蛋中破殼而出的喜悅。7、8年前更推廣食農教育，帶更多人認識並體驗鱉這獨特的生物，她笑說「看到小朋友的笑顏，是我繼續向前的動力」。

日本 朋友 食農教育

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